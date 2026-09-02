ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে অনিয়ম–দুর্ঘটনা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে অনিয়ম–দুর্ঘটনা
ঢাকা–মাওয়া বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়েতে নিত্যদিনের চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে অনিয়ন্ত্রিত ট্রাফিক ও ট্রাফিক আইনের অবহেলা। এক্সপ্রেসওয়ে ঘেঁষে নির্ধারিত থামার জায়গায় বেপরোয়াভাবে রাখা হচ্ছে সারি সারি ভারী যানবাহন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাত্রীবাহী বাসের পাল্লা, অসংযত গতি এবং পথচারীদের ঝুঁকি নিয়ে মহাসড়ক পারাপার। সব মিলিয়ে এক্সপ্রেসওয়েটিতে দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের বিষয়। এ মহাসড়কের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টের বাস্তব চিত্র এবং অব্যবস্থাপনার চিত্র উঠে এসেছে এই ছবির গল্পে:
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