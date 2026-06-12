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বর্ণিল আয়োজনে বাজল বিশ্বকাপের বাঁশি

চার বছরের অপেক্ষা ফুরোল, পর্দা উঠল বিশ্বকাপ ফুটবলের, যাকে বলা হয় ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধন হয়েছে মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজতেকা স্টেডিয়ামে। বর্ণিল এই আয়োজনে নাচ, গান, আলোকসজ্জা—কী ছিল না! জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শাকিরা ও মেক্সিকান ব্যান্ড ‘মানা’র পরিবেশনা এই অনুষ্ঠানে যোগ করে বাড়তি মাত্রা। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া আসরকে ঘিরে স্টেডিয়ামজুড়ে ছিল উচ্ছ্বাস, রং আর প্রত্যাশার মেলবন্ধন।

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নিজ দেশের জন্য গ্যালারিতে উচ্ছ্বাস ছড়াচ্ছেন মেক্সিকোর এক সমর্থক। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের আগে আজতেকা স্টেডিয়াম, মেক্সিকো সিটি, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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ফুটবল বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোকোজ্জ্বল আজতেকা স্টেডিয়াম। মেক্সিকো সিটি, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছে মেক্সিকান ব্যান্ড ‘মানা’। মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়াম, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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ফুটবল বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পীর পরিবেশনা। মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়াম, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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ফুটবল বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন শাকিরা। মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়াম, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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বিশ্বকাপের উদ্বোধনী আয়োজনে এক শিল্পীর পরিবেশনা। মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়াম, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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ফুটবল বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বর্ণিল পরিবেশনা। মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়াম, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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ফুটবল বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাতানো শিল্পীরা। মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়াম, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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খেলা শুরুর আগে দর্শকে পূর্ণ আজতেকা স্টেডিয়াম। মেক্সিকো সিটি, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পীদের পরিবেশনা। মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়াম, ১১ জুন
ছবি: রয়টার্স
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