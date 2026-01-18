বাকি ৩২ আসনে ‘যোগ্য–দায়বদ্ধ’ প্রার্থীকে সমর্থন দেবে ইসলামী আন্দোলন

বাকি ৩২ আসনে ‘যোগ্য–দায়বদ্ধ’ প্রার্থীকে সমর্থন দেবে ইসলামী আন্দোলন
জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৬৮টি আসনে দলীয় প্রার্থী এবং বাকি আসনে সৎ, যোগ্য ও জনতার প্রতি দায়বদ্ধ প্রার্থীকে সমর্থন দেবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
আজ রোববার এক বিবৃতিতে ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান এ কথা বলেন।
বিবৃতিতে মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘রাজনীতির নানা সমীকরণ ও আদর্শের বহুমাত্রিক বোঝাপড়ায় ইসলামী আন্দোলন ২৬৮ আসনে একক নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাকি ৩২ আসনের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে আসনভিত্তিক সৎ, যোগ্য ও জনতার প্রতি দায়বদ্ধ প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হবে।’
২০ জানুয়ারির পরে প্রচারণা শুরু হলে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে যেসব আসনে হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলনের নির্বাচনী প্রতীক) থাকবে না, সেই ৩২টি আসনে সমর্থন ঘোষণা করা হবে বলেও জানান গাজী আতাউর রহমান।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন রেখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা দলগুলো এক হয়ে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন ও গণভোট আলাদা দিনে করার দাবিতে একজোট হয়ে যুগপৎ আন্দোলনে নেমেছিল। এরপর তারা একজোট হয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তও নেয়।
কিন্তু আসন ভাগাভাগি নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জামায়াতের টানাপোড়েন দেখা যায়। জামায়াতে ইসলামী ৪০টি আসন ছাড় দিতে চাইলেও ইসলামী আন্দোলন ৫০টি আসন দাবি করে। এ নিয়ে কয়েক দিন ধরে দর–কষাকষির পর ১৫ জানুয়ারি ইসলামী আন্দোলনকে না পেয়ে জামায়াতসহ ১০টি দলের নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে জোটের প্রার্থী ঘোষণা করেন।
সেখানে ৪৭ আসন ফাঁকা রেখে ইসলামী আন্দোলনকে জোট বা নির্বাচনী এই মোর্চায় রাখার আশা রেখে বক্তব্য দিয়েছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তার পরদিনই ১৬ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে আলাদাভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেয় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন দলটি জানায়, তারা এককভাবেই নির্বাচন করছে। তাদের হাতপাখার প্রার্থী থাকবে ২৬৮টি আসনে।