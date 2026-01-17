রাজনীতি

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মাহমুদুর রহমান মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মাহমুদুর রহমান মান্নাফাইল ছবি

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার রাতে তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইরতিকা রহমান আজ শনিবার সকালে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আরও পড়ুন

বগুড়া-২ আসনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন মান্না

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-২ আসনে প্রার্থী হয়েছেন মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বিএনপির সমর্থন পেয়েছেন।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইরতিকা রহমান বলেন, গতকাল (শুক্রবার) রাতে মাহমুদুর রহমান হাসপাতালে আসেন। তাঁকে কার্ডিওলজি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) আছেন এখন।

মাহমুদুর রহমান মান্নার বর্তমান শারীরিক অবস্থা নিয়ে ইরতিকা রহমান বলেন, তিনি সকালে ঘুমাচ্ছিলেন। আপাতত তাঁর পরিস্থিতি স্থিতিশীল আছে। তিনি রেসপন্স করছেন।

এর আগে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মাহমুদুর রহমান মান্না।

নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে বগুড়া-২ আসনে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। গত রোববার দুপুরে তাঁর আপিল মঞ্জুর করে নির্বাচন কমিশন। এতে তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন