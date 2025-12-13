তারেক রহমান দেশে এলে রাজনীতিতে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হবে: আমীর খসরু

তারেক রহমান দেশে এলে রাজনীতিতে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হবে: আমীর খসরু
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে এলে রাজনীতিতে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হবে বলে মন্তব্য করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এ কারণে দলের নেতা–কর্মীদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ শনিবার সকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আয়োজিত এক কর্মশালায় আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ কথা বলেন।
বিজয়ের মাস উপলক্ষে ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক এই কর্মশালায় আজ ঢাকা, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ মহানগর বিএনপির নেতারা অংশ নিয়েছেন।
ক্ষমতায় গেলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, কর্মসংস্থানসহ আটটি বিষয়ে কীভাবে কাজ করবে—তা নিয়ে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের জন্য ধারাবাহিক এই কর্মশালার আয়োজন করছে বিএনপি। এতে ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতারা অংশ নিচ্ছেন।
নির্বাচনের জন্য দলের নেতাদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা দিয়ে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘এই নির্বাচনে জয় বিএনপির নয়; এই নির্বাচনের জয় হচ্ছে গণতন্ত্র, বিএনপি হচ্ছে গণতন্ত্রের টর্চ বেয়ারার।’
দেশের বাইরে হওয়া একটি জরিপের কথা উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ওই জরিপে মানুষ কেন বিএনপিকে ভোট দিতে চায়—সে প্রশ্নের উত্তরে জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নাম এসেছে। পাশাপাশি গণতন্ত্রের ধারক–বাহক হিসেবে বিএনপির নাম উঠে এসেছে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির ওপর গুলির ঘটনা নিয়ে আমীর খসরু বলেন, এ ধরনের ঘটনা দুঃখজনক। এর আগেও চট্টগ্রাম মহানগরের বিএনপির সভাপতির ওপর হামলা হয়েছে। এ সময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বিএনপি একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও সহনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায়।
দলের নেতা–কর্মীদের চোখ–কান খোলার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, যে রাজনীতি হচ্ছে তা মবোক্রেসির রাজনীতি। অপরের প্রতি অসম্মান রেখে কথা বলার রাজনীতি। অন্যকে ছোট করার রাজনীতি। যেকোনো অজুহাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার রাজনীতি। যেটা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য কাম্য হতে পারে না। বিএনপি শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল রাজনীতির প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। সেখান থেকে সরে দাঁড়ানো যাবে না।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এতে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জিয়া হায়দার, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক প্রমুখ।