রাজনীতি

এনসিপির চার সদস্যের প্রতিনিধি দল যমুনায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় বাসভবন যমুনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতিনিধিদলছবি : তানভীর আহাম্মেদ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় পৌঁছেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল। চার সদস্যের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ।

এনসিপির প্রতিনিধিদলটি আজ রোববার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় প্রবেশ করে।

এর আগে সেখানে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিকেল সাড়ে চারটায় জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বৈঠক হয়। এ ছাড়া বিএনপির সঙ্গে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

জুলাই সনদের বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলমান মতভিন্নতার মধ্যেই হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা তিন দলকে বৈঠকে ডাকেন।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষকে ঘিরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটায় নুরুল হকের আহত হওয়ার ঘটনায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। অন্তর্বর্তী সরকারসহ দেশের প্রায় সব দল এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে আভাস পাওয়া গেছে, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আজকের আলোচনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর বিবেচনায় জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও স্থান পেতে পারে।

আরও পড়ুন

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতের প্রতিনিধিদল

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন