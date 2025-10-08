শহিদুলকে মুক্ত করতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান বিএনপি, জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের

শহিদুলকে মুক্ত করতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান বিএনপি, জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের
ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী নৌবহর থেকে আটক দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে মুক্ত করে নিরাপদে দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
আজ বুধবার বিকেলে পৃথক বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ও ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান এ আহ্বান জানান।
এর আগে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল সোয়া ১০টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় শহিদুল আলম বলেন, তাঁদের বহনকারী গাজা অভিমুখী জাহাজটি মাঝসমুদ্রে আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তিনি অপহরণের শিকার হয়েছেন।
শহিদুল আলম ‘কনশেনস’ নামের যে জাহাজে ছিলেন, তা আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি) ও থাউজেন্ড ম্যাডলিনস টু গাজা (টিএমটিজি) নৌবহরের একটি জাহাজ। আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ও চিকিৎসাকর্মীবাহী এই জাহাজ ইসরায়েলের অবৈধ অবরোধ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাজা অভিমুখে রওনা হয়েছিল।
আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের প্রতি অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
পৃথক বিবৃতিতে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ক্ষুধার্ত ও অবরুদ্ধ গাজাবাসীর প্রাণ রক্ষায় ত্রাণবাহী জাহাজগুলো যাতে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, সে জন্য ইসরায়েলের ওপর অবিলম্বে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। একই সঙ্গে শহিদুল আলমসহ সব মানবাধিকারকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।
শহিদুল আলমের নিরাপত্তা ও মুক্তির বিষয়ে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘শহিদুল আলম গাজার জনগণের প্রতি আমাদের সম্মিলিত ভালোবাসা বহন করেছেন। ফলে তাঁর নিরাপত্তা ও মুক্তি আমাদের জাতীয় সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।’