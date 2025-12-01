রাজনীতি

খালেদা জিয়া গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী গণতান্ত্রিক রূপান্তরের কেন্দ্রীয় জায়গায় আছেন: জোনায়েদ সাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনেছবি: প্রথম আলো

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, গত ১৫ বছর ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে খালেদা জিয়া যেভাবে মানুষের আশা-ভরসার কেন্দ্র হিসেবে ছিলেন, তাতে তিনি একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন। বিশেষ করে গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরে তিনি এখন কেন্দ্রীয় জায়গায় আছেন।

জোনায়েদ সাকি আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে যান। পরে বেলা আড়াইটার দিকে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন।

জোনায়েদ সাকি বলেন, তিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের কাছ থেকে জেনেছেন, এখন খালেদা জিয়ার ডায়ালাইসিস চলছে। চিকিৎসকেরা বলেছেন, তাঁরা তাঁদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন।

