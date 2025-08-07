জাতীয় পার্টির সম্মেলন ডেকেছেন আনিসুল, প্রক্রিয়া বেআইনি বলছেন শামীম

জাতীয় পার্টির সম্মেলন ডেকেছেন আনিসুল, প্রক্রিয়া বেআইনি বলছেন শামীম
জাতীয় পার্টিতে (জাপা) জি এম কাদেরের বিরোধী অংশের নেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ দলের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ডেকেছেন। আগামী শনিবার রাজধানীর গুলশান এলাকার একটি মিলনায়তনে এই সম্মেলনে জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।
জাতীয় পার্টির জি এম কাদের অংশের মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী এই সম্মেলনসহ পুরো প্রক্রিয়াকে ‘বেআইনি’ এবং ‘গঠনতন্ত্রবিরোধী’ বলে উল্লেখ করেছেন।
গত ৩০ জুলাই ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো. নুরুল ইসলাম এক আদেশে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলমের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেন, যা পরবর্তী ধার্য তারিখ আগামী ১২ আগস্ট পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে গঠনতান্ত্রিক পন্থায় সম্মেলন করে দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়েছেন জি এম কাদেরের বিরোধী অংশ। সম্মেলন আয়োজনের মূল ভূমিকায় আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সঙ্গে আছেন জ্যেষ্ঠ দুই নেতা এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ও মুজিবুল হক চুন্নু।
প্রসঙ্গত, জাতীয় পার্টির নীতিনির্ধারণী পর্ষদ প্রেসিডিয়াম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গত ২৮ জুন বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পার্টির দশম জাতীয় সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে ১৬ জুন জি এম কাদের সম্মেলন স্থগিত করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি সম্মেলনের জন্য মিলনায়তনের বরাদ্দ না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এর বিরোধিতা করে জ্যেষ্ঠ নেতাদের ওই অংশটি ২৮ জুনই সম্মেলন করার ঘোষণা দেয়। এমনকি জি এম কাদেরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সম্মেলনে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ চেয়ারম্যান ও রুহুল আমিন হাওলাদার মহাসচিব পদে প্যানেল দেওয়ার ঘোষণা দেন। এখান থেকেই বিরোধের শুরু হয় এবং তা দিনে দিনে আরও প্রকট হয়ে আদালত পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। এখন জি এম কাদেরের বিরোধী অংশটি সম্মেলন করতে যাচ্ছে।
জি এম কাদেরের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞার পরপর আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনোনীত করেছে জি এম কাদেরের বিরোধী অংশ। সেই সঙ্গে জি এম কাদের যে নেতাদের বহিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয় তারা।
জাতীয় পার্টির জি এম কাদের অংশের মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী প্রথম আলোকে বলেন, ‘পার্টির চেয়ারম্যান যাঁদের বহিষ্কার করেছেন, তাঁরা আদালতের আদেশ অনুযায়ী এখনো বহিষ্কৃতই আছেন। যেহেতু দলে তাঁদের প্রাথমিক সদস্যপদ নেই, সেহেতু তাঁরা প্রেসিডিয়ামের সভা ডাকতে এবং সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। আর চেয়ারম্যানের অনুমোদন ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনোনীত করার বিধানও গঠনতন্ত্রে নেই। পুরো প্রক্রিয়াই বেআইনি এবং গঠনতন্ত্রবিরোধী।’
এ বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘পল্লীবন্ধু পরিষদ’ নামের একটি সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে কথা বলেন শামীম হায়দার। তিনি বলেন, ‘জাতীয় পার্টিকে নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সময় সরকারি মদদে জাতীয় পার্টিকে খণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আদর্শে জাতীয় পার্টি কখনো দুর্বল হয়নি। আজও জি এম কাদেরের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিটি ইউনিট এবং নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা ঐক্যবদ্ধ আছে।’
এক বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় পার্টি জানিয়েছে, মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেরীফা কাদের, আলমগীর সিকদার, শামসুন নাহার বেগম, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মো. খলিলুর রহমান খলিল, হুমায়ুন খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্মল দাস বক্তব্য দেন।