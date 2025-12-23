জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে চারটি আসন ছাড়ল বিএনপি

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে চারটি আসন ছাড়ল বিএনপি
যুগপৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি আসন ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি।
আজ মঙ্গলবার বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে বিএনপির ছেড়ে দেওয়া আসন চারটি হলো সিলেট-৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, নীলফামারী-১ ও নারায়ণগঞ্জ-৪।
মির্জা ফখরুল জানান, সিলেট-৫ আসনে নির্বাচন করবেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ফারুক। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে প্রার্থী হবেন দলটির সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব। নীলফামারী-১ আসনে নির্বাচন করবেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী। নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে প্রার্থী হবেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতা মুফতি মনির হোসেন কাসেমী।
জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে ‘সর্বপ্রাচীন দল’ হিসেবে উল্লেখ করেন বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, এই চার আসনে বিএনপির কোনো প্রার্থী থাকবেন না। আর অন্যান্য আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম তাদের কোনো প্রার্থী রাখবে না। উল্লিখিত চার আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রার্থীরা নিজস্ব দলীয় প্রতীক ‘খেজুরগাছ’ মার্কায় নির্বাচন করবেন।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ফারুক, মহাসচিব মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।