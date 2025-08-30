রাজনীতি

চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে গণ অধিকারের নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের ২ নম্বর গেট এলাকায় সিডিএ অ্যাভিনিউ সড়ক অবরোধ করেছেন গণ অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীরা। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় সড়ক অবরোধ করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাত পৌনে ১২ টায়ও সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ করছিলেন।

গণ অধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য মো. জসিম উদ্দিনের অভিযোগ, ‘দলের সভাপতি নুরুল হকের ওপর যৌথবাহিনীর সদস্যরা প্রকাশ্যে হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীদের বিচার করতে হবে। ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তাঁরা বিক্ষোভ থামাবেন না।’
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গণ অধিকার পরিষদ ছাড়াও যুব ও ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীরাও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। তাঁরা সড়কের মাঝখানে টায়ার জ্বালিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। মুরাদপুর থেকে জিইসি অভিমুখী প্রধান সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

২ নম্বর গেট এলাকাটি পাঁচলাইশ থানার আওতাধীন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সোলাইমান রাত ১২ টায় প্রথম আলোকে বলেন, গণ অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীরা কর্মসূচি পালন করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই সড়ক ছেড়ে চলে যাবেন।

এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
