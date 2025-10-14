রাজনীতি

পাঁচ দফা দাবিতে যাত্রাবাড়ী থেকে গাবতলী পর্যন্ত মানববন্ধন করল জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পাঁচ দফা দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যাত্রাবাড়ী থেকে গাবতলী পর্যন্ত মানববন্ধন করে। মৎস্য ভবন, ১৪ অক্টোবর ২০২৫ছবি: সাজিদ হোসেন

পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত যাত্রাবাড়ী থেকে গাবতলী পর্যন্ত সড়কের এক পাশে দাঁড়িয়ে দলটির নেতা-কর্মীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

জামায়াতের পাঁচ দফা দাবি হলো—গণভোটের মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করা; আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিকে জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোট দেওয়া; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা; ফ্যাসিস্ট সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মৎস্য ভবন মোড়ে জামায়াত একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। সেখানে দলটির কেন্দ্রীয় ও মহানগরের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য দেন।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল। সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি রেজাউল করিম।

পাঁচ দফা দাবিতে তৃতীয় দফা কর্মসূচির কথা গত রোববার জানায় জামায়াত। জামায়াত ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব বিভাগীয় শহরে মানববন্ধন। ১৫ অক্টোবর দেশের সব জেলা শহরে মানববন্ধন।

