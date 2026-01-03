রাজনীতি

ঢাকা-১৭ আসনেও তারেক রহমানের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকার ১৩টি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (মাঝখানে)। আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়েছবি: প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনেও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে যাচাই-বাছাই শেষে এই ঘোষণা দেন ঢাকার ১৩টি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

এই আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এস এম খালিদুজ্জামানের মনোনয়নপত্রও বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের সব ধাপ অনুসরণ করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপত্তি, অভিযোগ ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে তারেক রহমান ও এস এম খালিদুজ্জামানের প্রার্থিতা বৈধ বলে ঘোষণা করা হলো।

ঘোষণার সময় তারেক রহমানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করায় তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে অন্য কোনো প্রার্থীর বা প্রতিনিধির প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঢাকা-১৭ আসনে ১৭টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল বলে জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা। তিনি বলেন, এই আসনে বৈধ প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তারেক রহমানের পক্ষে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে জামায়াতের প্রার্থী এস এম খালিদুজ্জামান নিজেই সমর্থকদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

