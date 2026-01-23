রাজনীতি

শহীদদের আদর্শ ধারণ করে পথচলার অঙ্গীকার ববি হাজ্জাজের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের নূরজাহান সড়কে আজ শুক্রবার সকালে নির্বাচনী প্রচার চালান ঢাকা–১৩ আসনে ধানের শীষের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ববি হাজ্জাজছবি: প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারের দ্বিতীয় দিনে আজ শুক্রবার জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকতের বাসা থেকে গণসংযোগ শুরু করেছেন ঢাকা–১৩ আসনে ধানের শীষের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ববি হাজ্জাজ।

আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের নূরজাহান সড়কে শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকতের বাসায় যান ববি হাজ্জাজ। মাহামুদুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সহমর্মিতা জানান তিনি। শহীদদের আদর্শ ধারণ করে পথচলার অঙ্গীকার করেন। পরে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান তিনি।

মাহামুদুর রহমান চব্বিশের জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে মোহাম্মদপুরে শহীদ হন। তিনি সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র ছিলেন।

শহীদ মাহামুদুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘শহীদ মাহামুদুর রহমান আমাদের তরুণ সমাজের সাহস, ন্যায়বোধ ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর মতো তরুণদের আত্মত্যাগ আমাদের একটি ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার পথে অনুপ্রেরণা জোগাবে।’

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের নূরজাহান সড়কে চব্বিশের জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ মাহামুদুর রহমানের বাসায় যান ববি হাজ্জাজ। আজ সকালে নির্বাচনী প্রচারের দ্বিতীয় দিনে
ছবি: প্রথম আলো

শহীদদের আদর্শ ধারণ করে পথচলার অঙ্গীকার করেন ববি হাজ্জাজ। তিনি বলেন, ঢাকা–১৩ আসনের জনগণের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। শহীদদের আদর্শ ধারণ করেই তাঁর রাজনৈতিক পথচলা অব্যাহত থাকবে।

এরপর জাফরাবাদ এলাকায় সরস্বতী পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে যান ববি হাজ্জাজ। সেখানে পূজামণ্ডপের ভক্ত ও অনুরাগীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

আরও পড়ুন

শহীদ ফারহানের বাসা থেকে ববি হাজ্জাজের নির্বাচনী প্রচার শুরু

দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ববি হাজ্জাজ শেরেবাংলা নগর থানার পশ্চিম আগারগাঁও এলাকায় যান। সেখানে স্থানীয় নেতা–কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করেন। কার্যালয় উদ্বোধন শেষে তিনি পশ্চিম আগারগাঁও আবাসিক এলাকায় গণসংযোগ করেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন