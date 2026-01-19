রাজনীতি

শাকসু নির্বাচন বন্ধে ছাত্রদল প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে: শিবির সভাপতি

দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম। পুরানা পল্টন, ঢাকাছবি: ছাত্রশিবিরের ফেসবুক পেজ থেকে

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন বন্ধে ছাত্রদল ‘প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র’ করছে বলে অভিযোগ করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনে সংগঠনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

শাকসু নির্বাচন যথাসময়ে করার দাবিতে এ সংবাদ সম্মেলন ডাকে ছাত্রশিবির। তবে এর পরপরই উচ্চ আদালত একটি রিট আবেদনে শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম স্থগিতের আদেশ দেন।

দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামীকাল মঙ্গলবার সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাকসু ও হল ছাত্র নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন চলার মধ্যে শাকসু নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন অনুমতি দেওয়ায় ক্ষোভ জানিয়ে আসছিল ছাত্রদল। এর প্রতিবাদে গতকালের পর আজও ঢাকার আগারগাঁওয়ে ইসি ভবন ঘেরাও করে তারা।

ছাত্রদলের দিকে ইঙ্গিত করে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রশিবির সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যখন শাকসু নিয়ে ব্যাপক নির্বাচনী আমেজ, প্রশাসন যখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন একটি মহল পেশিশক্তির মাধ্যমে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার পাঁয়তারা করছে।

নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শাকসু নির্বাচনের আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ছাত্রদল পরাজয়ের ভয়ে বারবার নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত।

এর আগে পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনও ছাত্রদল আটকাতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ করেন নুরুল ইসলাম, যে নির্বাচনগুলোতে ছাত্রশিবির জয়ী হয়।

ছাত্রদলের অবস্থানকে ‘দ্বিচারিতা’ আখ্যায়িত করে শিবির সভাপতি বলেন, তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও কার্যত শিক্ষার্থীদের মতামত ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে তোয়াক্কা করছে না...মূলত শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেটকে ভয় পায় বলেই তারা নির্বাচন থেকে পালানোর পথ খুঁজছে।

নুরুল ইসলাম সাদ্দাম আরও বলেন, বিভিন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পরাজয় থেকে শিক্ষা না নিয়ে নির্বাচন বন্ধের প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ছাত্রদলের প্যানেলের প্রার্থীরাও শাকসু নির্বাচন চাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত তারা না মানার ঘোষণা দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এসব ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না।

