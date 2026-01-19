হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মান্নাকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল
অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে দেখতে গিয়েছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
গতকাল রোববার মান্নাকে দেখতে যান মির্জা ফখরুল। তিনি মান্নার চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। রাত ১০টার দিকে বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
মান্না বুকে ব্যথা নিয়ে গত শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরদিন শনিবার সকালে হাসপাতালটির পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইরতিকা রহমান প্রথম আলোকে বলেছিলেন, শুক্রবার রাতে মান্না হাসপাতালে আসেন। তাঁকে কার্ডিওলজি বিভাগে ভর্তি করা হয়। তিনি করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) আছেন। আপাতত তাঁর পরিস্থিতি স্থিতিশীল আছে।
এর আগে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মান্না।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-২ ও ঢাকা-১৮ আসনে প্রার্থী হয়েছেন মান্না। তিনি বগুড়া-২ আসনে বিএনপির সমর্থন পেয়েছেন।