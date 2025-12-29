জামায়াতের নির্বাচনী সমঝোতায় যুক্ত হলো এবি পার্টি

জামায়াতের নির্বাচনী সমঝোতায় যুক্ত হলো এবি পার্টি
জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন আট দলের সঙ্গে নির্বাচনী আসন সমঝোতায় এবার যুক্ত হয়েছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)। এর ফলে এই সমঝোতায় দলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় তাঁরা যুক্ত আছেন এবং আলোচনা চলমান।
উল্লেখ্য, গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন আট দলের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিও (এলডিপি) যুক্ত হয়।
এবি পার্টি সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে এবি পার্টি ৭০টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। এর মধ্যে দলের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ফেনী-২ (সদর), সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ), জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) আবদুল ওহাব মিনার পটুয়াখালী-১ (পটুয়াখালী সদর, দুমকি ও মির্জাগঞ্জ), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানী আবদুল হক দিনাজপুর-৬ (বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট) এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসরিন সুলতানা মিলি ঢাকা-১০ আসনে (ধানমন্ডি, কলাবাগান, নিউমার্কেট ও হাজারীবাগ) মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রাজনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, ফেনী-২, বরিশাল-৩ এবং পটুয়াখালী-১ আসন এবি পার্টিকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা চলমান।
প্রথম আলোর প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, ফেনী-২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী করা হয়েছিল দলের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য লিয়াকত আলী ভূঁইয়াকে। আর বরিশাল-৩ আসনে দলটির বরিশাল মহানগরের আমির জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। এই দুজনের কেউই আজ বিকেলে সময়সীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেননি।
অন্যদিকে পটুয়াখালী-১ আসনে জেলা আমির মো. নাজমুল আহসানকে প্রার্থী করেছিল জামায়াত। তিনি গতকাল মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। রাজনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, এই আসনেও জামায়াতের প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন।
এদিকে আজ দুপুরে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ১০ দলের সঙ্গে আরেকটি দলও নির্বাচনি সমঝোতায় যুক্ত হচ্ছে। শিগগিরই সেই দলের নাম জানানো হবে।
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি। আগারগাঁওয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নেতারা দলের আমিরের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন
সংবাদ সম্মেলনে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের জানান, নির্বাচনী সমঝোতার কারণে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হককে ঢাকা-১৩ আসনে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এখানে দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইনের। ১১ দলের আসনবিন্যাসও দ্রুতই জানানো হবে বলে জানান তিনি।