রাজনীতি

মিরপুরে আগুনে নিহত ১৬ জনের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা বিএনপির

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ

রাজধানীর মিরপুরে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে বিএনপি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে এ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

তারেক রহমানের পক্ষে আর্থিক সহায়তা দেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক।

১৪ অক্টোবর মিরপুরের শিয়ালবাড়ির একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগে। গুদামে আগুন ধরে বিস্ফোরিত হয়ে পাশের চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটির দোতলায় একটি কারখানায় টি-শার্ট প্রিন্ট করা হয়। আর তিন ও চারতলায় একটি পোশাক কারখানা আছে। চারতলা ভবনটির দোতলা ও তিনতলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬টি লাশ উদ্ধার করা হয়। ১৯ অক্টোবর লাশগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

