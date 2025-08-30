কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা

কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা হয়েছে। একদল বিক্ষোভকারী এই হামলা চালায়। তারা ভবনটির নিচতলায় আগুন দেয়। আজ শনিবার সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ সন্ধ্যা ছয়টার দিকে একদল বিক্ষোভকারী জাপার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা চালায়। তাঁরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। একপর্যায়ে কার্যালয়ের নিচতলায় আগুন দেওয়া হয়। পরে পুলিশ জলকামান ব্যবহার ও লাঠিপেটা করলে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। জলকামান দিয়ে পুলিশ আগুন নিভিয়ে ফেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। হামলার সময় বিক্ষোভকারীরা ভবনের সামনে টানানো জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এইচ এম এরশাদের ছবি ভাঙচুর করে।
সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে জাপার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে দেখা যায়, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। বিপুলসংখ্যক পুলিশ সেখানে মোতায়েন রয়েছে। জাপার নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করছেন।
এর আগে গতকাল শুক্রবার জাপা ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কাকরাইলে সংঘর্ষ হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।