ইসলাম

সিরাত

নবীজির প্রতি আয়েশার ভালোবাসা

আহমাদ সাব্বির
ছবি: পেক্সেলস

হজরত আয়েশার জীবনের একটি অনন্য দিক হলো মহানবীর প্রতি তাঁর গভীর, নিবেদিত ও সর্বস্বসমর্পিত ভালোবাসা।

এই ভালোবাসা ছিল কেবল দাম্পত্য সম্পর্কের সীমায় আবদ্ধ নয়; বরং তা ছিল ইমান, শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও আধ্যাত্মিক সংযোগের এক অপূর্ব সমন্বয়।

একজন মুসলিম নারী হিসেবে তিনি নবীজির প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করতেন, তা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের—যেখানে হৃদয়, বুদ্ধি, অনুভূতি ও আত্মা সবই একত্রে নিবেদিত হয়েছিল।

আয়েশা (রা.) নবীজির প্রতি শুধু ভালোবাসাই পোষণ করতেন না; বরং তাঁর প্রেমে ছিলেন গভীরভাবে নিমগ্ন।

তিনি নবীজির ব্যক্তিত্বে, তাঁর চরিত্রে, তাঁর আদব-আখলাকে, তাঁর মহান মর্যাদায় এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নবীজিকে ঘিরেই আবর্তিত হতো তাঁর চিন্তা ও অনুভূতি।

একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে তিনি যেমন দায়িত্বশীল ছিলেন, তেমনি একজন মুমিন নারী হিসেবে তাঁর ভালোবাসা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।

নবীজির অন্যান্য স্ত্রীরাও আয়েশার বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করতেন। যদিও স্বাভাবিকভাবেই কিছু ঈর্ষা বিদ্যমান ছিল, তবুও তারা জানতেন যে, নবীজির কাছে আয়েশা (রা.)-এর অবস্থান ছিল অনন্য।

এই মর্যাদা কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য বা বয়সের কারণে নয়; বরং তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, গভীর উপলব্ধি এবং নবীজির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণেই তিনি এই উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

আয়েশার ভালোবাসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি নবীজির মনের গভীরতম অনুভূতিগুলো বুঝতে পারতেন। তিনি শুধু বাহ্যিক আচরণ নয়, বরং নবীজির অন্তরের কথাও অনুধাবন করতে পারতেন।

এই সূক্ষ্ম অনুভূতির কারণে তিনি নবীজির খুব কাছের একজন সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন।

অন্য কেউ যেখানে নবীজির বাহ্যিক আচরণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতেন, সেখানে আয়েশা (রা.) তাঁর অন্তরের জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর এই ভালোবাসা ছিল এতটাই তীব্র যে, নবীজি পাশে না থাকলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। একবার রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে তিনি যখন নবীজিকে পাশে পেলেন না, তখন তাঁর মনে একধরনের অস্বস্তি ও উদ্বেগ সৃষ্টি হলো।

স্বাভাবিক মানবীয় অনুভূতি থেকে তিনি ভাবলেন, হয়তো নবীজি অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। এই চিন্তা থেকেই তিনি তাঁকে খুঁজতে বের হলেন।

কিন্তু খুঁজতে গিয়ে তিনি যা দেখলেন, তা তাঁর ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি দেখতে পেলেন, নবীজি গভীর ইবাদতে নিমগ্ন—রুকু বা সেজদায় আছেন।

আর সেই মুহূর্তে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন, “হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।”

এই দৃশ্য দেখে আয়েশার হৃদয় ভরে গেল বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। তিনি উপলব্ধি করলেন, নবীজির জীবন কতটা আল্লাহমুখী, কতটা ইবাদতময়।

তখন তিনি গভীর আবেগে বললেন, “আপনার ওপর উৎসর্গ হোক আমার পিতা-মাতা, আমি আপনার সম্পর্কে একরকম ধারণা করেছিলাম, কিন্তু আপনাকে পেলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪৮৫, সুনানে নাসায়ি, হাদিস: ১১৩১)

এই ঘটনাটি শুধু একটি দাম্পত্য সম্পর্কের আবেগময় মুহূর্ত নয়; বরং এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা বহন করে। 

এখানে আমরা দেখতে পাই, আয়েশার ভালোবাসা যেমন ছিল মানবিক, তেমনি তা ছিল ইমানদীপ্ত। তাঁর ভালোবাসার মধ্যে যেমন আবেগ ছিল, তেমনি ছিল শ্রদ্ধা ও উপলব্ধি।

এই সম্পর্ক আমাদের শেখায়—একজন সত্যিকারের মুমিনের ভালোবাসা কেমন হওয়া উচিত। তা কেবল পার্থিব চাহিদা বা অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর রাসুলের অনুসরণের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবে।

আয়েশা (রা.) তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন স্ত্রী তাঁর স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন, আবার একই সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করতে পারেন।

তাঁর ভালোবাসার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—সততা ও সরলতা। তিনি তাঁর অনুভূতি লুকাতেন না। নবীজিকে না পেয়ে তাঁর মনে যে সন্দেহ জেগেছিল, সেটাও ছিল খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু যখন সত্য প্রকাশ পেল, তখন তিনি তা অকপটে স্বীকার করলেন। এই সততা সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলে।

হজরত আয়েশার জীবনের এই ঘটনা আমাদের জন্য একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। এটি আমাদের শেখায়, ভালোবাসা মানে শুধু আবেগ নয়; বরং তা বোঝাপড়া, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও আত্মিক সংযোগের একটি সমন্বিত রূপ।

একজন মানুষের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ইসলাম থেকে আরও পড়ুন