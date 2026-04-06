ঘরের কাজে আয়েশা (রা.)–এর নিবেদন

সিরাত
ঘরের কাজে আয়েশা (রা.)–এর নিবেদন
হজরত আয়েশা (রা.)–এর জীবন ছিল এক অনন্য আদর্শ—যেখানে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, সরলতা ও আত্মনিবেদন একসূত্রে গাঁথা হয়ে এক অপূর্ব দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের ছবি ফুটে ওঠে।
তার জীবনযাপন থেকে আমরা যে বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তা হলো—সেবাই ছিল তার ভালোবাসার ভাষা, আর দায়িত্বই ছিল তার ইবাদত।
যদিও তাঁর ঘরের কাজে সহযোগিতা করার মতো লোক ছিল, তবুও তিনি নিজে হাতে গৃহস্থালির অধিকাংশ কাজ সম্পাদন করতেন। এটি কেবল কাজ করার প্রবণতা ছিল না; বরং এটি ছিল তার চরিত্রের বিনয়, সরলতা এবং দায়িত্বশীলতার বহিঃপ্রকাশ।
তিনি মনে করতেন, নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করাই উত্তম। তাই আটা পেষা থেকে শুরু করে রান্নাবান্না, ঘর গোছানো—সবই তিনি নিজ হাতে করতেন। এতে একদিকে যেমন তার কর্মঠতা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে দাম্পত্য জীবনে তার আন্তরিকতা ও অংশগ্রহণও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
নবীজির ব্যক্তিগত যত্নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও নিবেদিত। তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তিনি যত্নসহকারে সম্পন্ন করতেন। অজুর পানি এগিয়ে দেওয়া, তাঁর কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা, বিছানা গুছিয়ে দেওয়া—এসব কাজ তিনি করতেন গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে।
এমনকি তিনি নিজ হাতে নবীজির চুল আঁচড়ে দিতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করিয়ে দিতেন, যা দাম্পত্য সম্পর্কের এক কোমল ও আন্তরিক দিককে তুলে ধরে। (আল–আদাবুল মুফরাদ : ১/১৫৮, সহিহ বুখারি, হাদিস: ৪১৪১)
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই সেবাগুলো তিনি কখনো বাধ্য হয়ে করেননি; বরং এটি ছিল তার ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তিনি তার স্বামীকে শুধু একজন জীবনসঙ্গী হিসেবে নয়, বরং একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মান করতেন এবং সেই সম্মান থেকেই তার এই আন্তরিক সেবাপরায়ণতা জন্ম নিয়েছিল।
রাতের বেলাতেও তার দায়িত্ববোধ থেমে থাকত না। তিনি নবীজির জন্য মিসওয়াক প্রস্তুত করে রাখতেন, যাতে তিনি সহজে তা ব্যবহার করতে পারেন। শুধু প্রস্তুত করাই নয়, ব্যবহারের পর সেটি পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে রেখে দিতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৬৯৬)
এটি তার সূক্ষ্ম যত্নশীলতা ও শৃঙ্খলাবোধের এক চমৎকার উদাহরণ। ছোট ছোট বিষয়েও তিনি যত্নবান ছিলেন, যা একজন আদর্শ গৃহিণীর গুরুত্বপূর্ণ গুণ।
এছাড়াও তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। নবীজির ঘরে আগত মেহমানদের আপ্যায়নের দায়িত্বও তিনি দক্ষতার সঙ্গে পালন করতেন। সাহাবিদের একটি ঘটনার মাধ্যমে তার এই গুণটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
একবার নবীজি (সা.) সাহাবিদেরকে আয়েশা (রা.)-এর ঘরে যেতে বলেন। তারা সেখানে গেলে তিনি তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। প্রথমে তিনি হাশিশা পরিবেশন করেন, যা তারা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন।
এরপর নবীজির নির্দেশে তিনি আবারও খাবার নিয়ে আসেন—যদিও তা ছিল অল্প পরিমাণ, তবুও তা আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছিল।
এরপর তিনি অতিথিদের জন্য পানীয়ের ব্যবস্থাও করেন। একটি বড় পাত্রে দুধ এনে সবাইকে পান করান। আবার যখন আরও পানীয় চাওয়া হয়, তখন তিনি একটি ছোট পেয়ালায় তা পরিবেশন করেন।
এই পুরো ঘটনাটি থেকে বোঝা যায়—অভাবের মধ্যেও কীভাবে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে অতিথিদের আপ্যায়ন করেছেন। তার কাছে পরিমাণ নয়, বরং আন্তরিকতাই ছিল মুখ্য। (সুহিহ বুখারি, হাদিস: ২০২৮-২০২৯, সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৯৭)
এই জীবনচিত্র আমাদের সামনে এক গভীর শিক্ষার বার্তা তুলে ধরে।
প্রথমত, এটি শেখায়—গৃহস্থালির কাজ ছোট বা বড় নয়; বরং এটি দায়িত্ব এবং ভালোবাসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের বুঝায়—দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি যত্ন, সম্মান ও সহযোগিতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, এটি আমাদের শিক্ষা দেয়—অল্প সম্পদ দিয়েও আন্তরিকতার মাধ্যমে বড় ধরনের আতিথেয়তা করা সম্ভব।
হজরত আয়েশা (রা.)–এর জীবনের এই দিকগুলো বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক আমাদের বর্তমান সমাজে, যেখানে অনেক সময় পারিবারিক দায়িত্বগুলোকে অবহেলা করা হয় বা একে তুচ্ছ মনে করা হয়।
তাঁর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার গড়ে তুলতে হলে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং আত্মনিবেদন অপরিহার্য।
আয়েশা (রা.)-এর জীবন শুধু ইতিহাসের একটি অধ্যায় নয়; বরং এটি একটি জীবন্ত আদর্শ, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে।
তার কর্মঠতা, আন্তরিকতা, অতিথিপরায়ণতা এবং দাম্পত্য জীবনের প্রতি তার নিবেদন আমাদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরকাল।