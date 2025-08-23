ইসলাম

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দোয়া

দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ আধুনিক জীবনের একটি সাধারণ সমস্যা। ইসলামে এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত বিশেষ দোয়া ও জিকির রয়েছে, যা মুমিনকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে এবং মানসিক শান্তি অর্জন করতে সাহায্য করে এবং রাসুল (সা.) দুশ্চিন্তা ও দুঃখের সময় সেই দোয়া ও জিকির পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন।

দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে মুক্তির জন্য কোরআন ও হাদিসে একাধিক দোয়া বর্ণিত আছে। ৩টি দোয়া উল্লেখ করা হলো।

১. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে হলে একটি দোয়া পড়তে বলা হয়েছে:

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযান, ওয়াল আজযি ওয়াল কাসাল, ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখল, ওয়া দালাইদ দাইন ওয়া গালাবাতির রিজাল।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে, ঋণের বোঝা এবং মানুষের দ্বারা পরাভূত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৩৬৯)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আরেকটি দোয়ার বর্ণনা রয়েছে:

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম।

অর্থ: আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আমি তাঁর উপর ভরসা করি, তিনি মহান আরশের রব। (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ১৫৩১)

৩. আলেমগণ এ ছাড়াও আরেকটি দোয়ার কথা বলেন, যা কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। হজরত মুসা (আ.) উদ্বিগ্ন হয়ে আল্লাহর কাছে যে–দোয়া করেছিলেন, তা সুরা ত্বা-হা (আয়াত: ২৫-২৮)–তে আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন:

উচ্চারণ: রাব্বি ইশরাহলি সাদরি, ওয়া য়াসসিরলি আমরি, ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি, য়াফকাহু কাওলি।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমার বুক প্রশস্ত করো, আমার কাজ সহজ করো, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করো, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (তাফসির মা’আরিফুল কুরআন, মুফতি শফি উসমানী, পৃষ্ঠা: ৫/৩১০, মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১০)

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকিরে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।” (সুরা রা’দ, আয়াত: ২৮)

এই দোয়াগুলো আল্লাহর জিকিরের অংশ, যা মুমিনকে মানসিক শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যায়। হাদিসে রাসুল (সা.) দুশ্চিন্তার সময় এই দোয়াগুলো পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন।

