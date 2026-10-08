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ইবনে খালদুনের ‘মুকাদ্দিমা’ পাঠ কেন আজও গুরুত্বপূর্ণ
ইসলামি জ্ঞান-ঐতিহ্যের ইতিহাসে ইবনে খালদুন এমন একজন চিন্তাবিদ, যাঁর রচনা ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সভ্যতা সম্পর্কে চিন্তার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তাঁর অমর গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমা শুধু একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভূমিকা নয়; বরং এটি মানবসমাজ ও সভ্যতার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের একটি সুসংবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস।
চতুর্দশ শতকের এই মুসলিম মনীষী ইতিহাসকে নিছক রাজা-বাদশাহ ও যুদ্ধের ঘটনাপঞ্জি হিসেবে দেখেননি; বরং ইতিহাসের অন্তর্নিহিত কারণ, সামাজিক শক্তি, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
ইবনে খালদুনের এই পদ্ধতি তাঁকে ইতিহাসচর্চার প্রচলিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র করেছে। বিশেষত, তাঁর ‘আসাবিয়্যাহ’ বা সামাজিক সংহতির ধারণা, যাযাবর ও নগরজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ মুকাদ্দিমাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে পরিণত করেছে।
ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণের বিশেষত্ব হলো, তিনি রাজনৈতিক পতনকে শুধু কোনো একক শাসকের ব্যক্তিগত দুর্বলতার ফল হিসেবে দেখেননি; বরং এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন।
ইবনে খালদুন ও মুকাদ্দিমার পটভূমি
আবদুর রহমান ইবনে খালদুন ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে তিনি শিক্ষা, প্রশাসন ও রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।
বিভিন্ন রাজদরবারে কাজ করার সুবাদে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতন এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে কিছুটা দূরে সরে আলজেরিয়ার নির্জন এলাকায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর বিখ্যাত কিতাবুল ইবার গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে মুকাদ্দিমা রচনা করেন।
পরে মুকাদ্দিমা স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। এতে তিনি ইতিহাসের সত্যতা যাচাইয়ের নীতি, মানবসমাজের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, জ্ঞানচর্চা, নগরসভ্যতা এবং সভ্যতার বিকাশ ও অবক্ষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।
ইতিহাসচর্চায় ইবনে খালদুনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
ইবনে খালদুনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো ইতিহাসকে সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মকভাবে দেখার চেষ্টা। তাঁর মতে, কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা শুধু পূর্ববর্তী কোনো লেখক উল্লেখ করেছেন বলেই সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়।
বরং ঘটনাটি মানবসমাজের স্বাভাবিক নিয়ম, রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা যাচাই করতে হবে। তিনি ইতিহাসবিদদের একটি সাধারণ সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেন। তা হলো অতিরঞ্জন ও অবিশ্বাস্য তথ্য গ্রহণ।
কোনো রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা, সম্পদের পরিমাণ কিংবা কোনো শাসকের কৃতিত্ব সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বিবরণ পাওয়া গেলে তা যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা তিনি তুলে ধরেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে শুধু বর্ণনামূলক জ্ঞান থেকে কারণ অনুসন্ধানী জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়।
‘ইলমুল উমরান’ ধারণা
ইবনে খালদুনের চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয় হলো ইলমুল উমরান—মানবসমাজের সংগঠন ও সভ্যতার বিজ্ঞান। তাঁর মতে, মানুষের সামাজিক জীবন একটি স্বতন্ত্র বাস্তবতা, যার নিজস্ব নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মানুষ একা তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না; পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজ গড়ে ওঠে।
এই সমাজ কীভাবে সংগঠিত হয়, কীভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কেন কোনো রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় এবং কীভাবে তা দুর্বল হয়ে পড়ে—এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তিনি সামাজিক বাস্তবতাকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে আনেন।
এ কারণে অনেক আধুনিক গবেষক ইবনে খালদুনকে সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক পথিকৃৎ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। তবে তাঁকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সরাসরি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও পদ্ধতিগত সতর্কতা প্রয়োজন।
আসাবিয়্যাহ: সামাজিক সংহতির তত্ত্ব
মুকাদ্দিমার সবচেয়ে আলোচিত ধারণাগুলোর একটি হলো ‘আসাবিয়্যাহ’। সাধারণভাবে এর অর্থ গোষ্ঠীগত সংহতি, পারস্পরিক আনুগত্য বা সামাজিক সংহতি। ইবনে খালদুনের মতে, শক্তিশালী সামাজিক সংহতি কোনো গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম করে।
তিনি বিশেষভাবে মরুভূমি ও গোত্রভিত্তিক সমাজের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সহযোগিতা ও আনুগত্যকে গুরুত্ব দেন। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি শক্তিশালী হওয়ায় তারা অপেক্ষাকৃত সংগঠিত নগরসমাজের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।
কিন্তু ক্ষমতা অর্জনের পর নতুন শাসকগোষ্ঠী ধীরে ধীরে বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হলে তাদের প্রাথমিক সংহতি দুর্বল হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে আরেকটি শক্তিশালী সংহতিশীল গোষ্ঠী তাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে।
এভাবে ইবনে খালদুন রাষ্ট্র ও রাজবংশের উত্থান-পতনকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।
আধুনিক অর্থনীতিতে করহার ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক নিয়ে যে আলোচনা দেখা যায়, ইবনে খালদুনের কিছু পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তবে আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর চিন্তাকে সরাসরি এক করে দেখা সমীচীন নয়।
রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও সভ্যতার উত্থান-পতন
ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্র কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান নয়; বরং এটি সামাজিক শক্তির ফল। একটি গোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিশালী সংহতি সৃষ্টি হলে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র ক্রমে প্রশাসনিক কাঠামো, করব্যবস্থা, নগরজীবন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।
তবে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে। বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়, রাষ্ট্রের ব্যয় বাড়ে এবং জনগণের ওপর করের চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ উৎপাদন ও বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
দীর্ঘ মেয়াদে এসব সমস্যা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে।
এখানে ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণের বিশেষত্ব হলো, তিনি রাজনৈতিক পতনকে শুধু কোনো একক শাসকের ব্যক্তিগত দুর্বলতার ফল হিসেবে দেখেননি; বরং এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন।
অর্থনীতি সম্পর্কে ইবনে খালদুনের চিন্তা
মুকাদ্দিমা গ্রন্থে শ্রম, উৎপাদন, আয়, বাণিজ্য, কর এবং সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। তাঁর মতে, মানুষের শ্রমই সম্পদ সৃষ্টির একটি মৌলিক উপাদান। শ্রমের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ করে এবং বিভিন্ন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে।
করব্যবস্থা সম্পর্কেও তার পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়েছেন যে অতিরিক্ত কর আরোপ মানুষের উৎপাদন ও ব্যবসায়িক আগ্রহকে কমিয়ে দিতে পারে। ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব বাড়ানোর পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদে তা কমে যেতে পারে।
আধুনিক অর্থনীতিতে করহার ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক নিয়ে যে আলোচনা দেখা যায়, ইবনে খালদুনের কিছু পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তবে আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর চিন্তাকে সরাসরি এক করে দেখা সমীচীন নয়।
নগরসভ্যতা ও জ্ঞানচর্চা
ইবনে খালদুন নগরসভ্যতাকে মানবসভ্যতার উন্নত পর্যায় হিসেবে দেখেছেন, যেখানে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু নগরজীবনের অতিরিক্ত বিলাসিতা সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করতে পারে—এমন একটি দ্বৈত চিত্রও তিনি তুলে ধরেছেন।
সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে জ্ঞানচর্চার সম্পর্ক নিয়েও তাঁর আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোনো সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও নগরজীবনের বিকাশ ঘটে, তখন সেখানে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চার সুযোগ বাড়ে। অর্থাৎ জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশকে তিনি বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখেছেন।
মুকাদ্দিমা আমাদের ইতিহাসকে নতুনভাবে দেখতে শেখায়; ঘটনার পেছনে কারণ খুঁজতে, বর্ণনাকে যাচাই করতে এবং সমাজের পরিবর্তনকে একটি বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে বুঝতে শেখায়।
মুকাদ্দিমার আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা
আজকের বিশ্বে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও মুকাদ্দিমা পাঠ গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সংহতি কীভাবে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, অর্থনৈতিক নীতি কীভাবে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে, নগরায়ণ কীভাবে সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তন করে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কীভাবে শাসকগোষ্ঠীর জীবনধারাকে বদলে দেয়—এসব প্রশ্নে ইবনে খালদুনের চিন্তা গবেষণার উপাদান সরবরাহ করে।
তবে তাঁর তত্ত্বকে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর সরাসরি প্রয়োগ করার সময় ঐতিহাসিক পার্থক্য বিবেচনা করা জরুরি। চতুর্দশ শতকের উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্র, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ এক নয়।
ফলে মুকাদ্দিমা গ্রন্থকে আধুনিক তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে নয়, বরং সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ও গভীর বিশ্লেষণাত্মক ঐতিহ্য হিসেবে পাঠ করা অধিক যুক্তিসংগত।
ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমা ইতিহাসচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নির্দেশ করে। তিনি ইতিহাসকে শুধু অতীতের ঘটনাবলির বিবরণ হিসেবে দেখেননি; বরং ঘটনার অন্তর্নিহিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।
‘ইলমুল উমরান’, ‘আসাবিয়্যাহ’, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, করব্যবস্থা, শ্রম ও উৎপাদন এবং নগরসভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা পরবর্তী যুগের বহু চিন্তাবিদ ও গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছে।
সবচেয়ে বড় কথা, মুকাদ্দিমা আমাদের ইতিহাসকে নতুনভাবে দেখতে শেখায়; ঘটনার পেছনে কারণ খুঁজতে, বর্ণনাকে যাচাই করতে এবং সমাজের পরিবর্তনকে একটি বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে বুঝতে শেখায়।
প্রায় সাত শতাব্দী আগে রচিত হলেও এই কারণে মুকাদ্দিমা আজও ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক চিন্তার শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রন্থ।
সূত্র: আল-মুকাদ্দিমা, ইবনে খালদুন; রিভিউ অব দ্য মুকাদ্দিম, মুহসিন মাহদি; এইচ এ আর গিব, আ ইন্ট্রোডাকশন টু হিস্টোরি, ইবনে খালদুন, লেখক: রবার্ট আরউইন, অনুবাদক: সহুল আহমদ