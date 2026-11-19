ধর্ম–দর্শন
শিয়া ও সুন্নি: উভয়ের মৌলিক বিশ্বাস কী, পার্থক্য কোথায়
একই আল্লাহ, একই নবী, একই কোরআন, একই কিবলা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা, জাকাত ও হজ—ইসলামের এই মৌলিক ভিত্তিগুলোতে শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।
বিশ্বের মুসলমানদের ৮৭ থেকে ৯০ শতাংশ সুন্নি এবং ১০ থেকে ১৩ শতাংশ শিয়া। (পিউ রিসার্চ সেন্টার, ম্যাপিং দ্য গ্লোবাল মুসলিম পপুলেশন, ওয়াশিংটন ডিসি, ২০০৯)
তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? উত্তর খুঁজতে যেতে হয় ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের মদিনায়। নবীজির ইন্তেকালের পর একটি প্রশ্ন সামনে আসে: উম্মাহর নেতৃত্ব দেবেন কে, আর সেই নেতা নির্ধারিত হবেন কীভাবে?
এই এক প্রশ্নের দুই রকম উত্তর থেকেই ধীরে ধীরে আলাদা হয়েছে আকিদা, হাদিসের উৎস, আইনশাস্ত্র ও ইবাদতের কিছু রীতি। নিচে ধাপে ধাপে সেই পার্থক্যগুলো দেখা যাক।
নেতৃত্বের প্রশ্ন: খেলাফত বনাম ইমামত
নবীজির ইন্তেকালের পর মদিনার বনু সাইদার ছাউনিতে (সাকিফা) সাহাবিরা হজরত আবু বকরকে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৮৩০)
সুন্নিদের মতে, নবীজি আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে উত্তরসূরি ঘোষণা করে যাননি; পরামর্শ বা শুরার মাধ্যমে যোগ্য নেতা বাছাইয়ের দায়িত্ব উম্মাহর ওপর ছেড়ে গেছেন। তাই আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)—এই চারজনই তাঁদের কাছে ‘খোলাফায়ে রাশিদিন’ বা সুপথপ্রাপ্ত খলিফা।
শিয়াদের বিশ্বাস, নবীজি নিজেই তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা হজরত আলীকে উত্তরসূরি নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন। এই নির্ধারণকে তাঁরা বলেন ‘নাস’ বা স্পষ্ট মনোনয়ন।
আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।
তাঁদের প্রধান দলিল গাদিরে খুমের ঘটনা। বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে সেখানে মহানবী (সা.) বলেন, ‘আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩৭১৩)
হাদিসটি সুন্নি গ্রন্থেও আছে। মতভেদ শুধু ‘মাওলা’ শব্দের অর্থ নিয়ে। শিয়ারা এর অর্থ করেন অভিভাবক বা নেতা; সুন্নিরা করেন বন্ধু ও প্রিয়জন। সুন্নিদের চোখে তাই এটি আলীর মর্যাদার ঘোষণা, উত্তরাধিকারের নয়। (উইলফ্রেড মেডেলং, দ্য সাকসেশন টু মুহাম্মদ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ, ১৯৯৭)
একই সফরে নবীজি বলেছিলেন, তিনি দুটি ভারী আমানত রেখে যাচ্ছেন—আল্লাহর কিতাব ও নিজের আহলে বাইত। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪০৮)
শিয়া আলেমরা এটিকে নবীপরিবারের ধর্মীয় কর্তৃত্বের পক্ষে বড় প্রমাণ মনে করেন। সুন্নিরা এতে দেখেন আহলে বাইতের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার নির্দেশ।
আরবিতে ‘শিয়া’ মানে দল বা অনুসারী। শুরুতে এটি ছিল ‘শিয়াতু আলি’ বা আলির অনুসারী। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালায় ইমাম হোসানের শাহাদাতের পর এই অনুসরণ পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় পরিচয়ে রূপ নিতে শুরু করে। (হাইনজ হালম, শিইজম, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি প্রেস, এডিনবরা, ২০০৪)
ইমামত: আকিদা, না শাসনের বিষয়
এখানেই দুই ধারার সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক ফারাক। সুন্নিদের ইমানের মূল বিষয় ছয়টি—আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবী-রাসুল, আখেরাত ও তকদিরের প্রতি বিশ্বাস। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৮)
এই তালিকায় খলিফা বা ইমামের কোনো উল্লেখ নেই। সুন্নি আলেমদের কাছে নেতা নির্বাচন ফিকহ বা আইনের বিষয়, আকিদার স্তম্ভ নয়।
বারো ইমামিয়া শিয়াদের আকিদার পাঁচ মূলনীতি (উসূলে দিন): তাওহিদ, আদল (আল্লাহর ন্যায়বিচার), নুবুওয়াত, ইমামত ও কেয়ামত। অর্থাৎ ইমামত তাঁদের কাছে নুবুওয়াতের পরের স্তরের বিশ্বাস। ইমাম শুধু শাসক নন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ধর্মের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকার। (মুজান মোমেন, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ হ্যাভেন, ১৯৮৫)
ইবনে খালদুন পার্থক্যটি সংক্ষেপে ধরেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, শিয়ারা ইমামতকে এমন জনস্বার্থের বিষয় মনে করেন না, যা উম্মাহর বিবেচনায় ছেড়ে দেওয়া যায়; বরং এটি ধর্মের খুঁটি, যা নির্ধারণ করা নবীরই দায়িত্ব। (ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, ৩য় অধ্যায়, ইমামত বিষয়ে শিয়া মাজহাবসমূহ পরিচ্ছেদ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ২০০১)
একই কারণে ‘ইমাম’ শব্দটির অর্থও দুই সমাজে আলাদা। সুন্নিদের কাছে ইমাম মানে নামাজের ইমাম বা ইমাম আবু হানিফার মতো বড় আলেম। শিয়াদের কাছে ‘ইমাম’ বলতে মূলত নবীবংশের বারোজন মনোনীত নেতাকে বোঝায়, যাঁদের প্রথম আলী (রা.) এবং শেষ ইমাম মাহদি।
শিয়ারা সাহাবিদের এক কাতারে রাখেন না; প্রত্যেককে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করেন। সালমান ফারসি, আবু জর গিফারি, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মতো যাঁরা আলী (রা.)-এর পক্ষে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার পাত্র।
নিষ্পাপত্ব ও ইমাম মাহদি
ইসমত বা নিষ্পাপত্ব: সুন্নি আকিদায় কেবল নবী-রাসুলরাই মাসুম বা নিষ্পাপ, বিশেষ করে ওহি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে। সাহাবি বা মহান ইমামও ভুলের ঊর্ধ্বে নন।
বারো ইমামিয়া শিয়াদের মতে, নবীজি, হজরত ফাতিমা (রা.) ও বারো ইমাম—এই চৌদ্দজন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাই ইমামদের কথা ও কাজ শরিয়তের নির্ভরযোগ্য দলিল।
এর পক্ষে তাঁরা সুরা আহজাবের ৩৩ নম্বর আয়াতকে দলিল হিসেবে দেখান, যেখানে আহলে বাইতকে পবিত্র করার কথা এসেছে। (মুজান মোমেন, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ হ্যাভেন, ১৯৮৫)
সুন্নি তাফসিরকাররা আয়াতটিকে নবীপরিবারের মর্যাদার প্রমাণ মানলেও এতে নিষ্পাপত্বের ঘোষণা দেখেন না।
ইমাম মাহদি: শেষ জমানায় নবীবংশের এক নেতা পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন—এ বিশ্বাস দুই ধারাতেই আছে। হাদিসে এসেছে, তাঁর নাম হবে নবীজির নামের মতো। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪২৮২)
সুন্নিদের মতে, তিনি ভবিষ্যতে জন্ম নেবেন।
বারো ইমামিয়াদের মতে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-মাহদি নবম শতকেই জন্মেছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মগোপনে (গায়বাত) আছেন।
৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রায় সত্তর বছর তিনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন; ৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হয় দীর্ঘ আত্মগোপন। কেয়ামতের আগে তিনি আবার আবির্ভূত হবেন। (হাইনজ হালম, শিইজম, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি প্রেস, এডিনবরা, ২০০৪)
সাহাবিদের মর্যাদা
সুন্নি আকিদায় নবীজির সব সাহাবি ‘আদিল’ বা ন্যায়নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত। সুরা তাওবার ১০০ ও সুরা ফাতহের ১৮ নম্বর আয়াতের আলোকে তাঁরা মনে করেন, আল্লাহ সাহাবিদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন।
তাঁদের সমালোচনা ও গালমন্দ সুন্নি আকিদায় হারাম। (আসকালানি, আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা, ১/১৭, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯৫)
শিয়ারা সাহাবিদের এক কাতারে রাখেন না; প্রত্যেককে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করেন। সালমান ফারসি, আবু জর গিফারি, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মতো যাঁরা আলী (রা.)-এর পক্ষে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার পাত্র।
আলীর আগে খেলাফত গ্রহণ করেছিলেন বা তাতে সমর্থন দিয়েছিলেন, এমন সাহাবিদের বিষয়ে শিয়া পাণ্ডিত্যের বড় অংশ সমালোচনামূলক। (মুজান মোমেন, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ হ্যাভেন, ১৯৮৫)
এই পার্থক্যের প্রভাব অনেক গভীর। কারণ সাহাবিরাই হাদিসের প্রথম বর্ণনাকারী। কাকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে, তার ওপর নির্ভর করে পুরো হাদিসভাণ্ডার আলাদা হয়ে গেছে।
ইমামের আত্মগোপনের কালে শিয়া মুসলমান একজন জীবিত মুজতাহিদ বা ‘মারজাই তাকলিদ’কে অনুসরণ করেন এবং বছরের উদ্বৃত্ত আয়ের পঞ্চমাংশ ‘খুমুস’ হিসেবে দেন। সুন্নি সমাজে এমন কোনো কেন্দ্রীয় কাঠামো নেই; আলেম ও মুফতিরা মাজহাবের আলোকে পথনির্দেশনা দেন।
হাদিসগ্রন্থ ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব
কোরআন দুই পক্ষের কাছেই এক ও অভিন্ন। পার্থক্য কোরআনের পরের উৎস হাদিসে।
সুন্নিরা সাহাবিদের বর্ণনাকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী বর্ণনাকারীদের কঠোরভাবে যাচাই করেন। তাঁদের প্রধান ছয়টি গ্রন্থ ‘সিহাহ সিত্তাহ’—সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিজি, সুনানে নাসায়ি ও সুনানে ইবনে মাজাহ।
শিয়ারা মূলত আহলে বাইত ও ইমামদের মাধ্যমে আসা বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেন। তাঁদের প্রধান চারটি গ্রন্থ ‘কুতুবুল আরবাআ’—আল-কুলাইনির আল-কাফি, শেখ সাদুকের মান লা ইয়াহদুরুহুল ফকিহ এবং শেখ তুসির তাহজিবুল আহকাম ও আল-ইস্তিবসার।
তবে সুন্নিরা যেভাবে বুখারিকে প্রায় পুরোটাই সহিহ মানেন, শিয়া আলেমরা আল-কাফিকে সেভাবে দেখেন না; প্রতিটি হাদিস আলাদাভাবে যাচাই করেন। (মুজান মোমেন, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ হ্যাভেন, ১৯৮৫)
আইনশাস্ত্রে সুন্নিদের চার মাজহাব—হানাফি, মালিকি, শাফেঈ ও হাম্বলি। বারো ইমামিয়া শিয়ারা অনুসরণ করেন জাফরি মাজহাব, যার নাম ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিকের নামে। সুন্নিরাও তাঁকে বড় আলেম হিসেবে সম্মান করেন।
ধর্মীয় কর্তৃত্বের কাঠামোতেও ফারাক আছে। ইমামের আত্মগোপনের কালে শিয়া মুসলমান একজন জীবিত মুজতাহিদ বা ‘মারজাই তাকলিদ’কে অনুসরণ করেন এবং বছরের উদ্বৃত্ত আয়ের পঞ্চমাংশ ‘খুমুস’ হিসেবে দেন।
সুন্নি সমাজে এমন কোনো কেন্দ্রীয় কাঠামো নেই; আলেম ও মুফতিরা মাজহাবের আলোকে পথনির্দেশনা দেন। (মুজান মোমেন, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ হ্যাভেন, ১৯৮৫)
ইবাদত ও ফিকহি পার্থক্য
বিশ্বাসের ফারাক চোখে পড়ে না, কিন্তু ইবাদতের কিছু রীতিতে তা দেখা যায়।
অজু: সুন্নিরা পা ধোয়েন, শিয়ারা ভেজা হাতে পা মাসেহ করেন। দুই পক্ষই সুরা মায়েদার ৬ নম্বর আয়াতের ভিন্ন ব্যাখ্যাকে দলিল হিসেবে দেখান।
নামাজে দাঁড়ানো: শিয়ারা হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ান। তবে মালিকি মাজহাবের সুন্নিদের বড় অংশও হাত না বেঁধে নামাজ পড়েন।
সিজদা: শিয়া ফিকহে মাটি বা প্রাকৃতিক কোনো বস্তুর ওপর সিজদা করা জরুরি। তাই অনেকে মাটির ছোট চাকতি (তুরবাহ বা মোহর) ব্যবহার করেন, প্রায়ই কারবালার মাটির।
নামাজ একত্রে আদায়: শিয়ারা সাধারণত জোহর-আসর ও মাগরিব-এশা একসঙ্গে আদায় করেন। নবীজি মদিনায় ভয় বা সফর ছাড়াই এমন করেছিলেন—এই বর্ণনা সুন্নি গ্রন্থেও আছে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৭০৫)
সুন্নিরা এটি সাধারণত সফর বা বিশেষ প্রয়োজনে করেন।
আজান: শিয়া আজানে ‘হাইয়া আলা খাইরিল আমাল’ বাক্যটি আছে। অনেকে ‘আশহাদু আন্না আলিয়্যান ওয়ালিউল্লাহ’ বাক্যের সাক্ষ্যও যোগ করেন, তবে শিয়া আলেমদের বড় অংশের মতে এটি আজানের বাধ্যতামূলক অংশ নয়। (মুজান মোমেন, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ হ্যাভেন, ১৯৮৫)
আশুরা: সুন্নিদের কাছে এটি রোজার দিন; এ দিনে আল্লাহ মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২০০৪) শিয়াদের কাছে এটি কারবালায় ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের শোকদিবস, যা মজলিস, মর্সিয়া ও মাতমের মধ্য দিয়ে পালিত হয়।
মুতআ বিবাহ: শিয়া ফিকহে নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী বিবাহ বৈধ। সুন্নি চার মাজহাবের মতে, প্রাথমিক যুগে সাময়িক অনুমতির পর নবীজি তা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম ঘোষণা করেছেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪০৬)
শিয়া-সুন্নি পার্থক্যের কেন্দ্রে মূলত একটি প্রশ্ন: নবীজির পর ধর্মের ব্যাখ্যা ও নেতৃত্বের অধিকার কার? সুন্নিদের উত্তর উম্মাহর পরামর্শ ও সাহাবিদের সম্মিলিত ঐতিহ্য; শিয়াদের উত্তর আল্লাহর মনোনীত আহলে বাইত।
শিয়াদের ভেতরেও একাধিক ধারা
‘শিয়া’ বলতে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ বারো ইমামিয়া (ইসনা আশারিয়া) ধারাকে বোঝায়। কিন্তু ইমামদের উত্তরাধিকার নিয়ে মতভেদে আরও দুটি প্রধান ধারা তৈরি হয়েছে। পঞ্চম ইমাম হিসেবে যাঁরা জায়দ ইবনে আলিকে মানেন, তাঁরা জায়দি; ষষ্ঠ ইমামের পর যাঁরা ইসমাইলকে উত্তরসূরি মানেন, তাঁরা ইসমাইলি।
জায়দিরা আলী (রা.)-কে শ্রেষ্ঠ মানলেও আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর খেলাফতকে বৈধ মনে করেন। তাঁদের ফিকহও সুন্নি মাজহাবগুলোর বেশ কাছাকাছি। ফলে শিয়া-সুন্নি পার্থক্যের আলোচনায় ‘শিয়া’ বলতে কোন ধারাকে বোঝানো হচ্ছে, তা মনে রাখা জরুরি। (হাইনজ হালম, শিইজম, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি প্রেস, এডিনবরা, ২০০৪)
শেষ কথা
শিয়া-সুন্নি পার্থক্যের কেন্দ্রে মূলত একটি প্রশ্ন: নবীজির পর ধর্মের ব্যাখ্যা ও নেতৃত্বের অধিকার কার? সুন্নিদের উত্তর উম্মাহর পরামর্শ ও সাহাবিদের সম্মিলিত ঐতিহ্য; শিয়াদের উত্তর আল্লাহর মনোনীত আহলে বাইত।
এই এক প্রশ্নের দুই উত্তর থেকেই আলাদা হয়েছে ইমামত, ইসমত, সাহাবিদের মর্যাদা ও হাদিসের উৎস।
তবে মিলের জায়গাও কম নয়। তাওহিদ, রিসালাত, কোরআন ও আখিরাতে দুই পক্ষ একমত। প্রতি ওয়াক্ত নামাজে সুন্নি মুসলমান দরুদে ইব্রাহিমে নবীজির সঙ্গে তাঁর পরিবারের জন্যও রহমত কামনা করেন। আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা তাই দুই ধারারই ইবাদতের অংশ।