জীবনে ইসলাম
পেশাগত জীবনে দুর্নীতি মুক্ত থাকতে ইসলামের ১০ নির্দেশনা
ক্যারিয়ারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গিয়ে অনেক সময় আমরা নীতি-নৈতিকতার বিসর্জন দিয়ে ফেলি। অথচ ইসলাম শিখিয়েছে, উপার্জনের পবিত্রতা কেবল ইবাদত কবুলের পূর্বশর্তই নয়, বরং এটি আত্মিক প্রশান্তি ও পারিবারিক বরকতের মূল ভিত্তি।
একটি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় দুর্নীতি আর অনৈতিক লেনদেন। কর্মক্ষেত্রে সততা বজায় রাখা ও দুর্নীতির অভিশাপ থেকে বাঁচার ১০টি সূত্র নিয়ে আজকের আয়োজন।
১. হালাল উপার্জনের বাধ্যবাধকতা
সাফল্যের প্রথম শর্ত হলো উপার্জনের উৎসটি স্বচ্ছ হওয়া। হারাম পথে অর্জিত বিত্ত-বৈভব সাময়িক বিলাসিতা দিলেও পরকালীন জীবনের জন্য তা চরম ব্যর্থতা।
রাসুল (সা.) বলেছেন, “হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা অন্যান্য ফরজের পর একটি বিশেষ ফরজ (আবশ্যকীয় কাজ)।” (বাইহাকি, হাদিস: ৮৩৬৭)
২. ঘুষের ভয়াবহতা থেকে বেঁচে থাকা
কর্মক্ষেত্রে দ্রুত কাজ গুছিয়ে নেওয়া বা অবৈধ সুবিধা পেতে ঘুষের আদান-প্রদান সমাজকে পঙ্গু করে দেয়। নবীজি (সা.) এই কাজের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
তিনি ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতা—উভয়কেই অভিশাপ দিয়েছেন। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৩৩৭)
৩. আমানতদারিতা ও পেশাদারত্ব
অফিসের সময় ও সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার না করা এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা আমানতদারিতার অংশ। আমানত রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম গুণ।
আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে।” (সুরা নিসা, আয়াত: ৫৮)
৪. ওজনে বা কাজে ফাঁকি না দেওয়া
ব্যবসা হোক বা চাকরি, অর্পিত দায়িত্ব বা পণ্যের মানে কম দেওয়া ধ্বংসের কারণ। আধুনিক পরিভাষায় একে অনৈতিক চর্চা (আনইথিক্যাল প্র্যাকটিস) বলা হয়।
আল্লাহ বলেছেন, “দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়; যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়, কিন্তু যখন তাদের মেপে দেয় তখন কম দেয়।” (সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত: ১-৩)
৫. অধীনস্থদের প্রতি ইনসাফ
আপনি যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হন, তবে আপনার অধীনস্থদের ওপর জুলুম না করা এবং তাদের ন্যায্য অধিকার সময়মতো বুঝিয়ে দেওয়া সফল নেতৃত্বের লক্ষণ।
রাসুল (সা.) বলেছেন, “শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ করো।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২৪৪৩)
৬. কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি
নিজের কাজ বা প্রকল্পের হিসাব স্বচ্ছ রাখা জরুরি। পরকালে আল্লাহর কাছে সব কাজের জবাব দিতে হবে—এই চেতনা কর্মক্ষেত্রে ফাঁকিবাজি রোধ করে।
রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৭১৩৮)
৭. সম্পদের মোহ ত্যাগ ও মিতব্যয়িতা
দুর্নীতির মূলে থাকে অঢেল সম্পদের লোভ। অল্পে তুষ্টি বা মিতব্যয়িতা মানুষকে অবৈধ উপার্জনের পথ থেকে দূরে রাখে।
রাসুল (সা.) বলেছেন, “সম্পদের আধিক্য প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয়, বরং অন্তরের সচ্ছলতাই হলো আসল ধনাঢ্যতা।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪৪৬)
৮. স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে থাকা
যোগ্য মানুষকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে কাউকে নিয়োগ বা সুবিধা দেওয়া আমানতের খেয়ানত। এটি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করে।
রাসুল (সা.) বলেছেন, “যখন দায়িত্ব অযোগ্য লোকের হাতে অর্পণ করা হয়, তখন তুমি ধ্বংসের (কেয়ামত) অপেক্ষা করো।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৯)
৯. কর্মপরিবেশে নৈতিকতা রক্ষা
সহকর্মীদের সঙ্গে মার্জিত ব্যবহার করা এবং কোনো প্রকার গিবত বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হওয়া পেশাগত সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখে।
রাসুল (সা.) বলেছেন, “মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১০)
১০. হারামের ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করা
হারাম খাদ্যে বেড়ে ওঠা শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না—নবীজির (সা.) এই বাণী আমাদের অবৈধ আয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
রাসুল (সা.) বলেছেন, “যে শরীর হারাম খাদ্যের মাধ্যমে লালিত-পালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১৪৪৪১)
পেশাগত জীবনে সততা বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কিন্তু এটিই দীর্ঘমেয়াদী সম্মান ও শান্তির একমাত্র পথ। সততার সঙ্গে কাজ করলে কেবল ক্যারিয়ারেই সমৃদ্ধি আসে না, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রও সুন্দর হয়ে ওঠে।