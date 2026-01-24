ইসলাম

রমজানের সাহ্‌রি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

ধর্ম ডেস্ক
ছবি: পেক্সেলস

আগামী রমজানের জন্য সারা দেশের সাহ্‌রি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করবে এ সময়সূচি।

ঢাকার সময় অনুসারে ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রথম রোজার সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিট।

আরও পড়ুন

রমজানের প্রস্তুতির মাস শাবান শুরু

৬৪ জেলার ভিন্ন ভিন্ন সময়সূচী

এ বছর দেশের ৬৪ জেলার জন্য ৬৪টি আলাদা সময়সূচি প্রকাশ করেছে ফাউন্ডশেন। এ–কারণে এবার ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব হিসাবে কোনো জেলার রোজাদারকে যোগ বা বিয়োগ করে সময় বের করতে হবে না।

এতে করে রোজাদারগণ আরো নির্ভুল সময়ে পবিত্র রমজানের সাহ্‌রি ও ইফতার সম্পন্ন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন

শাবান মাসে ইবাদত: ৮টি জরুরি দিক

সতর্কতা

ফাউন্ডশেন তাদের ওয়েব সাইটে জানিয়েছে, সময়সূচিতে লিখিত সাহরির শেষ সময় মূলত ফজরের নামাজের ওয়াক্ত শুরুর সময়।

তবে যেহেতু জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব অনুপাতে সময়ের ব্যবধান হয়ে থাকে, তাই জেলার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাহ্‌রির সময় জেলার পূর্ব প্রান্ত এবং ফজরের আজানের সময়টি জেলার পশ্চিম প্রান্তের সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর ইফতারের জন্য জেলার পশ্চিম প্রান্তের সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা জেলার সাহ্‌রি ও ইফতারের সময়সূচি

সারা দেশের সাহ্‌রি ও ইফতারের সময়সূচী ডাউনলোড করুন এখান থেকে

ঢাকা বিভাগ–সাহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬.pdf
ডাউনলোড
চট্টগ্রাম বিভাগ–সাহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬.pdf
ডাউনলোড
খুলনা বিভাগ–সাহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬.pdf
ডাউনলোড
বরিশাল বিভাগ–সাহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬.pdf
ডাউনলোড
ময়মনসিংহ বিভাগ–সাহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬.pdf
ডাউনলোড
রংপুর বিভাগ–সাহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬.pdf
ডাউনলোড
রাজশাহী বিভাগ–সাহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬.pdf
ডাউনলোড
সিলেট বিভাগ–সাহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬.pdf
ডাউনলোড
আরও পড়ুন

শাবান মাসের ৪ ধরনের রোজার বিধান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ইসলাম থেকে আরও পড়ুন