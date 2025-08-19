ইসলাম

ইসলামে আত্মিক শান্তি বাড়ানোর ৩ উপায়

মারদিয়া মমতাজ

আমাদের জীবনের বড় একটি লক্ষ্য হলো সুখী হওয়া। প্রায়ই আমরা শারীরিক আর্থিক সাফল্য বা সামাজিক স্বীকৃতিকে সুখ অথবা প্রশান্তির মানদণ্ড ভেবে নিই। কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানুষের প্রকৃত সুখ নির্ভর করে অন্তরের প্রশান্তির ওপর—যা আসে আধ্যাত্মিক শান্তি থেকে।

আধ্যাত্মিক শান্তি মানে কেবল যে একটি ভালো অনুভূতি, তা নয়; বরং এটি এমন এক প্রশান্তি ও তৃপ্তি যা জীবনের ঝড়ঝাপটাতেও হৃদয়কে দৃঢ় রাখে। এর মূল উৎস হলো আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

আজকে ৩টি সহজ কিন্তু গভীর অনুশীলনের কথা বলা হলো, যা আমাদের সেই মানসিক শান্তি বাড়িয়ে আধ্যাত্মিক প্রশান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

১. আল্লাহর স্মরণে অন্তর সজীব রাখা

হৃদয় যেমন খাদ্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, তেমনি আত্মাও আল্লাহর স্মরণ ছাড়া শূন্য হয়ে পড়ে। জিকির, দোয়া, কোরআন তিলাওয়াত—এসব আমাদের মনকে পরিষ্কার করে, উদ্বেগ কমায় এবং আল্লাহর নৈকট্যের স্বাদ এনে দেয়।

জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিন কিছু সময় শুধু তাঁর কথা মনে করে কাটানো, ‘আল্লাহু আকবার’ বা ‘সুবহানাল্লাহ’ এরকম ছোটো ছোটো দোয়া ও জিকির করা, এমনকি নীরবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও হৃদয়ে শান্তি আনে।

২. কৃতজ্ঞতার চর্চা

এটি সুখ বাড়ানোর একটি সহজ সূত্র। আমরা অনেক সময় যা নেই তার দিকে তাকিয়ে দুঃখ পাই, অথচ যা আছে তার হিসাব করলেই বোঝা যায় আমরা কত কিছু পেয়েছি। কোরআনে আল্লাহ বলেন, ’তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাদের আরও দান করব।’ (সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৭)

তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাদের আরও দান করব।
সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৭

দিনের শেষে নিজের জীবনের ছোট ছোট নিয়ামত গুনে দেখা—সুস্থতা, পরিবারের ভালোবাসা, নিরাপদ ঘুম, এমনকি আজকের ভালো খাবার—এসব মনে করা ও আল্লাহকে ধন্যবাদ জানানো আমাদের প্রশান্তির অনুভূতিকে দ্বিগুণ করে দেয়।

৩. ইতিবাচক বিষয়ে মনোযোগ

আমাদের মন একটি বাগানের মতো। আমরা যেটি বেশি লালন করি, সেটিই বাড়ে—তা ফুল হোক বা আগাছা। তাই নেতিবাচক চিন্তা, অভিযোগ ও হতাশাকে কমিয়ে জীবনের ভালো দিকগুলো নিয়ে ভাবা জরুরি। বন্ধু, সহকর্মী, প্রতিবেশীর সদয় আচরণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য, একটি সৎ কাজের সুযোগ—এসব ছোটখাটো ইতিবাচকতা আমাদের মনকে আলোকিত করে। যখন আমরা ভালো দিকগুলোকে কেন্দ্র করে বাঁচি, তখন জীবনও ভালো হয়ে ওঠে।

আধ্যাত্মিক প্রশান্তির যাত্রা কোনো একদিনে শেষ হয় না—এটি প্রতিদিনের অনুশীলন। আল্লাহর স্মরণ, কৃতজ্ঞতার চর্চা ও ইতিবাচক চিন্তাকে জীবনের অংশ বানালে আমরা শুধু নিজেদের জন্যই নয়, আশেপাশের মানুষদের জন্যও সুখ ও প্রশান্তির উৎস হয়ে উঠতে পারি।

