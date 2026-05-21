হাদিস
সুস্থ দেহ ও মনের জন্য মহানবী (সা.)–এর ১০ সুন্নাহ
সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে হলে একটি সুস্থ শরীর ও শান্ত মনের বিকল্প নেই। আমরা অনেক সময় ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করি, যা দীর্ঘমেয়াদে বড় ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
মহানবী (সা.) তাঁর জীবনে শুধু আধ্যাত্মিক সাধনাই করেননি, বরং শরীরচর্চা, খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এক অনন্য আদর্শ স্থাপন করেছেন। সাফল্যের এই যাত্রায় তাঁর জীবন থেকে ১০টি বৈপ্লবিক সূত্র তুলে ধরা হলো:
১. স্বাস্থ্যকে নেয়ামত ভাবা
সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো সুস্থতা। নবীজি (সা.) একে অলসভাবে নষ্ট না করার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “দুটি নেয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে (অর্থাৎ এর মূল্য বোঝে না); তা হলো সুস্থতা ও অবসর।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪১২)
২. পরিমিত আহারের অভ্যাস
অতিরিক্ত ভোজন অলসতা ও রোগের মূল কারণ। নবীজি (সা.) পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “মানুষ তার পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোনো পাত্র পূর্ণ করে না।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৩৮০)
৩. শরীরচর্চা ও সক্রিয় জীবন
নবীজি (সা.) নিজে শারীরিকভাবে অত্যন্ত ফিট ছিলেন। তিনি কুস্তি লড়া, ঘোড়দৌড় ও দ্রুত হাঁটার মাধ্যমে শরীরকে কর্মক্ষম রাখতেন। তিনি বলেছেন, “দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও উত্তম।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৬৪)
৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
সুস্থ থাকার প্রধান শর্ত হলো পরিচ্ছন্নতা। নবীজি (সা.) একে ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, “পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২৩)
৫. মেসওয়াক ও মৌখিক যত্ন
দাঁত ও মুখের পরিচ্ছন্নতা শুধু শারীরিক নয়, সামাজিক ব্যক্তিত্বের জন্যও জরুরি। নবীজি (সা.) প্রতিদিন বহুবার মেসওয়াক করতেন। তিনি বলেছেন, “যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে প্রত্যেক নামাজের সময় তাদের মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৮৭)
৬. রাগ নিয়ন্ত্রণ
মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হলো রাগ। নবীজি (সা.) রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি তিনবার বললেন, “রাগ করো না।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬১১৬)
৭. ক্ষমা ও পরমতসহিষ্ণুতা
হৃদয়ে ঘৃণা পুষে রাখলে মানসিক চাপ বাড়ে। ক্ষমা করার গুণটি মানুষকে মানসিকভাবে হালকা রাখে এবং বড় লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, “ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার সম্মান শুধু বাড়িয়েই দেন।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৮৮)
৮. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির প্রার্থনা
অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা মানুষের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। নবীজি (সা.) অলসতা, অক্ষমতা ও দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিত দোয়া করতেন। তিনি প্রার্থনা করতেন, “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা থেকে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৮৯৩)
৯. ইতিবাচক চিন্তা
অন্যের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা মনের শান্তি বজায় রাখে। নবীজি (সা.) সন্দেহপ্রবণ হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমরা ধারণা (সন্দেহ) করা থেকে বেঁচে থাকো; কারণ ধারণা করা বড় মিথ্যা কাজ।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫১৪৩)
১০. নিয়মিত ঘুম ও বিশ্রামের ভারসাম্য
রাত জাগা শরীরের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। নবীজি (সা.) এশার পর দ্রুত ঘুমানোর এবং শেষ রাতে জেগে ইবাদতের মাধ্যমে শরীর ও মনের সমন্বয় করতেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, “নিশ্চয়ই তোমার শরীরের ওপর তোমার হক (অধিকার) রয়েছে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯৭৫)
শেষ কথা
রাসুল (সা.)-এর এই ১০টি সূত্র প্রমাণ করে যে, প্রকৃত সাফল্য শুধু বৈষয়িক উন্নতিতে নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। শরীর সুস্থ থাকলে এবং মন শান্ত থাকলে যেকোনো বাধা অতিক্রম করা সহজ হয়।