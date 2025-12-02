ক্রাইস্টচার্চে ফিফটি উইলিয়ামসনের

ক্রাইস্টচার্চে ফিফটি উইলিয়ামসনের
ক্রাইস্টচার্চে বৃষ্টিবিঘ্নিত টেস্টে ৭০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩১ রান নিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে নিউজিল্যান্ড। প্রায় এক বছরের বিরতির পর টেস্ট আঙিনায় ফিরে ফিফটি তুলে নিয়েছেন কেইন উইলিয়ামসন।
তিনে নেমে ১০২ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন। মাইকেল ব্রেসওয়েলের ব্যাট থেকে এসেছে ৪৭ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছয় পেসার মিলে নিউজিল্যান্ডের ৮টি উইকেট ভাগ করে নেন। বাকি ১ উইকেট স্পিনার রোস্টন চেজের।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী প্রথম সেশনে বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত ছিল। ঘটেছেও তা–ই। ইনিংসের তৃতীয় বলে ক্যারিবিয়ান পেসার কেমার রোচের বলে কিউই ওপেনার ডেভন কনওয়ে আউট হওয়ার পর ম্যাচ যখন ৩.৩ ওভারে—তখন বৃষ্টির কারণে থেমেছে খেলা। ১০.৩ ওভার পর আবারও বৃষ্টি নামায় খেলা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়।
তখন মধ্যাহ্নভোজ বিরতি দেওয়ায় ১ উইকেটে ১৭ রান নিয়ে ড্রেসিংরুমে যান নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটসম্যান। চা–বিরতির আগে দ্বিতীয় সেশনে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১১ রান যোগ করে নিউজিল্যান্ড। শেষ সেশনে আলোর স্বল্পতায় বন্ধ হয় খেলা। তার আগে এই সেশনে আরও ৪টি উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান যোগ করে নিউজিল্যান্ড।
ক্রাইস্টচার্চের পেসবান্ধব উইকেটে ক্যারিবিয়ান পেসাররা ভালো করতে শুরু করেন দ্বিতীয় সেশন থেকে। রোচ, অভিষিক্ত ওজয় শিল্ডস ও জাস্টিন গ্রিভসরা মুভমেন্টের পাশাপাশি বাউন্স পেয়েছেন। দুটি জুটিতে ভর করে সংগ্রহ দুই শ পার করে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেটে টম ল্যাথামের সঙ্গে ১৭৯ বলে ৯৩ রানের জুটি গড়েন উইলিয়ামসন।
সপ্তম উইকেটে নাথান স্মিথের সঙ্গে ৫২ রানের জুটি গড়েন ব্রেসওয়েল। শেষ অবিচ্ছিন্ন উইকেট জুটিতে ৪ রান যোগ করে ক্রিজে আছেন জেক ফোকস ও জ্যাকব ডাফি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিল্ডস, গ্রিভস ও রোচ ২টি করে উইকেট নেন। পেস বোলিং অলরাউন্ডার জোয়ান লাইন নেন ১টি উইকেট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংস: ৭০ ওভারে ২৩১/৯ (উইলিয়ামসন ৫২, ব্রেসওয়েল ৪৭, ল্যাথাম ২৪, স্মিথ ২৩; শিল্ডস ২/৩৪, গ্রিভস ২/৩৫, রোচ ২/৪৭)—প্রথম দিন শেষে