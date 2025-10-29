কোহলি, উইলিয়ামসন, বাবরের ফেরায় ০, ০ এবং ০

কোহলি, উইলিয়ামসন, বাবরের ফেরায় ০, ০ এবং ০
বিরাট কোহলি, কেইন উইলিয়ামসনের পর এবার বাবর আজম! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেদের ফেরার ম্যাচে এই তিন তারকা ক্রিকেটারই আউট হয়েছেন শূন্য রানে। শুরুটা কোহলিকে দিয়ে। বাবর তাতে সর্বশেষ সংযোজন।
বাবরের সঙ্গে কোহলি ও উইলিয়ামসনের ফেরার অবশ্য পার্থক্য আছে। কোহলি ও উইলিয়ামসন ফিরেছেন ওয়ানডেতে, বাবর টি-টোয়েন্টিতে। সংস্করণের বাইরে যেটা মূল পার্থক্য—তাঁদের মধ্যে বাবরই একমাত্র দল থেকে বাদ পড়ার পর ফিরেছেন।
গত বছর নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর থেকে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে ছিলেন বাবর। গতকালই চলতি বছরে প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমেছিলেন বাবর। তবে রাওয়ালপিন্ডিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এ ম্যাচে দুই বলের বেশি টিকতে পারেননি তিনি। করবিন বশের বলে ক্যাচ দিয়ে শূন্য রানে ফেরেন বাবর।
কোহলি ও উইলিয়ামসন দুজনেই এই মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন। দুজনেই ফেরার আগে সর্বশেষ খেলেছেন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। কোহলি টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। আর উইলিয়ামসন এখন বেছে বেছে ম্যাচ খেলেন।
২৬ অক্টোবর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে তিন সংস্করণ মিলিয়ে নিউজিল্যান্ডের ২১টি ম্যাচে খেলেননি উইলিয়ামসন। সিরিজের সেই প্রথম ওয়ানডেতে ফিরে উইলিয়ামসন আউট হন প্রথম বলেই। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এটিই ছিল উইলিয়ামসনের প্রথম ‘গোল্ডেন ডাক’। পরের ম্যাচে তিনি আউট হয়েছেন ২১ রান করে।
কোহলি ফেরেন ১৯ অক্টোবর। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচে পার্থে মিচেল স্টার্কের বলে ৮ বলে শূন্য রানে আউট হন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটি ছিল কোহলির প্রথম শূন্য। সিরিজের পরের ম্যাচেও কোহলি শূন্য রানে আউট হন প্রথম বলেই। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে টানা দুই ম্যাচে কোহলির শূন্য রানে আউট হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম।
তবে কীভাবে এখান থেকে ফিরতে হয় সেটিও কোহলি দেখিয়েছেন। সিরিজের শেষ ম্যাচে খেলেছেন অপরাজিত ৭৪ রানের ইনিংস। এ ইনিংস খেলার পথে কুমার সাঙ্গাকারাকে টপকে ওয়ানডে ক্রিকেট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়ে যান কোহলি। ওয়ানডেতে তাঁর রান এখন ১৪,২৫৫। সর্বোচ্চ রান শচীন টেন্ডুলকারের ১৮,৪২৬।
এখন দেখা যাক বাবর কী করেন! বাবরের পরের পরীক্ষা আগামী পরশু।