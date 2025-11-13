৫০০-তে বাংলাদেশের তৃতীয় তাইজুল

৫০০-তে বাংলাদেশের তৃতীয় তাইজুল
হ্যারি টেক্টরের প্যাডে বলটি আঘাত করতেই উদ্যাপন শুরু করে দিলেন তাইজুল ইসলাম। আম্পায়ারের আঙুল তোলার অপেক্ষা আর করেননি বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার। প্লাম্ব এলবিডব্লু, তবু কী মনে করে যেন রিভিউ নিলেন টেক্টর। টিভি আম্পায়ারকেও আউট বজায় রাখতে বেশি ভাবতে হয়নি। আর তাতেই বড় এক মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন তাইজুল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি যে তাঁর ৫০০তম উইকেট!
বাংলাদেশের মাত্র তৃতীয় বোলার হিসেবেই এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন তাইজুল। প্রথম দুজনও তাঁর মতো বাঁহাতি স্পিনার—আবদুর রাজ্জাক ও এনামুল হক জুনিয়র। রাজ্জাক ক্যারিয়ার শেষ করেছেন ৬৩৪ উইকেট নিয়ে। এনামুলের উইকেট ৫১৩টি।
তাইজুলের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ২০১১ সালের ১০ এপ্রিল জাতীয় ক্রিকেট লিগে রাজশাহীর হয়ে বরিশালের বিপক্ষে। ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ইফতেখার নাঈমকে ফরহাদ হোসেনের ক্যাচ বানিয়ে পেয়ে যান প্রথম উইকেট। ওই ইনিংসে ৪ উইকেট ও ম্যাচে ৬ উইকেট নেন বাঁহাতি স্পিনে। ১৪ বছর ও ১১৩ ম্যাচ পরে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন তাইজুল।
বাংলাদেশসহ মোট পাঁচটি দলের হয়ে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা তাইজুল সবচেয়ে বেশি ২৪০টি উইকেট নিয়েছেন জাতীয় দলের হয়েই টেস্টে। রাজশাহী বিভাগের হয়ে পেয়েছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫২ উইকেট। এ ছাড়া বিসিএলে উত্তরাঞ্চলের হয়ে ৭৩টি, পূর্বাঞ্চলের হয়ে ১৮টি ও বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে ১৭টি উইকেট পেয়েছেন।