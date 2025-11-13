প্রথম চার ব্যাটসম্যানের ৮০ ছাড়ানো ইনিংস, পাঁচ ফিফটি—বাংলাদেশের যত রেকর্ড

প্রথম চার ব্যাটসম্যানের ৮০ ছাড়ানো ইনিংস, পাঁচ ফিফটি—বাংলাদেশের যত রেকর্ড
মাহমুদুল হাসান ১৭১
সাদমান ইসলাম ৮০
মুমিনুল হক ৮২
নাজমুল হোসেন ১০০
সিলেট টেস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে নিজেদের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের প্রথম চার ব্যাটসম্যানের রান।
টেস্টে এই প্রথম এক ইনিংসে বাংলাদেশের প্রথম চার ব্যাটসম্যানই ফিফটি পেলেন। তবে টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে কোনো দলের প্রথম চার ব্যাটসম্যানের ফিফটি পাওয়া নতুন কিছু নয়। এ পর্যন্ত ৮৩ বার এক ইনিংসে প্রথম চার ব্যাটসম্যানকে ফিফটি করতে দেখেছে টেস্ট ক্রিকেট।
প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানই ফিফটি পেয়েছেন ২৪ট ইনিংস। প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানের ফিফটি পাওয়ার ঘটনা ৬টি। প্রথম সাত ব্যাটসম্যানের ফিফটি পাওয়ার ঘটনাও আছে একটি।
সেই কীর্তিটা পাকিস্তানের। ২০০৬ সালে করাচিতে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের প্রথম সাত ব্যাটসম্যানই ৫০ ছাড়িয়ে যান। এঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩৯ রান করেন ফয়সাল ইকবাল। ৫০ পেরোনো অন্য ছয় ব্যাটসম্যানের কেউই সেঞ্চুরি পাননি। এই ম্যাচের প্রথম ইনিংসের প্রথম ওভারেই হ্যাটট্রিক পেয়েছিলেন ভারতের ইরফান পাঠান।
টেস্টে এক ইনিংসে সাত ব্যাটসম্যানের ফিফটি পাওয়ার আরও দুটি ঘটনা আছে। তবে সেই দুবার ব্যাটিংক্রমের সাতের নিচের ব্যাটসম্যানরাও ফিফটি। প্রথমবার ১৯৩৪ সালে ওল্ড ট্রাফোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে। আর শেষবার ২০০৬ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংসে।
প্রথম চার ব্যাটসম্যানের ৮০+ রান
বাংলাদেশের প্রথম চার ব্যাটসম্যানই ৮০ বা এর বেশি রান করেছেন। টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে প্রথম চার ব্যাটসম্যানের ৮০ করার এটি মাত্র ১১তম ঘটনা। বাংলাদেশ এর আগে এমন কীর্তির ভুক্তভোগী ছিল। ২০০৭ সালে মিরপুরে ভারতের প্রথম ইনিংসে প্রথম চার ব্যাটসম্যানই সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ পাঁচ ব্যাটসম্যানকে ৮০ ছাড়ানো ইনিংস খেলতে দেখেছে ১০ বার।
৫ ফিফটি
সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাঁচ ব্যাটসম্যান ৫০ ছাড়িয়েছেন। এ নিয়ে পঞ্চমবার এমন কিছু দেখল বাংলাদেশ। আর কোনো ব্যাটসম্যান ফিফটি পেলেই নতুন রেকর্ড হবে।