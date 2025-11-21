ক্রিকেট

যে নিয়মের কারণে ওপেন করতে পারেননি খাজা

খেলা ডেস্ক
দিনটা ভালো যায়নি খাজারএএফপি

টেস্ট ক্যারিয়ারে ১৫৩ ইনিংসে ব্যাট করেছেন উসমান খাজা। এর মধ্যে ৪ নম্বরে ব্যাট করেছেন দুবার, যার সর্বশেষটি আজ অ্যাশেজে প্রথম টেস্টে। এর আগে তিনি ৪ নম্বরে ব্যাট করেছেন ২০১৬ সালে, সেবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ‘নাইট ওয়াচম্যান’ হিসেবে তিনে খেলেন নাথান লায়ন।

তাতে সেই সিরিজে ৩ নম্বরে খেলা খাজা নামেন চারে। আজ কেন ৪ নম্বরে খেলতে হলো খাজাকে? ওপেন তো নয়ই, এমনকি ৩ নম্বরেও তাঁকে দেখা যায়নি।

খাজা আজ পার্থ টেস্টের প্রথম দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ২৯তম ওভার শেষে মাঠ থেকে বের হন এবং ৩২তম ওভারে মাঠে ফিরে আসেন। তিনি মোট ১৯ মিনিট মাঠের বাইরে ছিলেন। এই সময়েই ইংল্যান্ড বাকি ৩ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রানে অলআউট হয়।

উইকেটে এসে আর্চারদের তোপের মুখে পড়েন খাজা
এএফপি

আইসিসির নিয়ম অনুসারে, কোনো ক্রিকেটার ৮ মিনিটের বেশি মাঠের বাইরে থাকতে পারবেন না। আইসিসির টেস্ট প্লেয়িং কন্ডিশন ২৪.২.৩ অনুযায়ী, কোনো খেলোয়াড় যদি ৮ মিনিটের বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকে, তাহলে ম্যাচের বাকি অংশে তার অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতাসূচক নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

প্লেয়িং কন্ডিশন ২৪.২.৩.২ তে বলা হয়েছে, ‘আগের ইনিংস থেকে যত পেনাল্টি সময় বাকি থাকে, তার সমান সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই খেলোয়াড় ব্যাট করতে পারবেন না। তবে, তার দলের ব্যাটিং ইনিংসে পাঁচটি উইকেট পড়ে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটিংয়ে নামতে পারবেন। যদি সেই ইনিংস শেষ হলেও কোনো পেনাল্টি সময় বাকি থাকে, তবে সেটা পরের ইনিংস এবং ম্যাচের পরবর্তী ইনিংসগুলোতে বহাল থাকবে।’

শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আজ খাজা টয়লেট বিরতি ও মাসাজের জন্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১১ মিনিট বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন। সে কারণে ওপেনিংয়ে নামতে পারেননি। কিন্তু পরে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ইনিংসজুড়ে পেশির অসারতায় ভুগেছেন খাজা। এ কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। সম্ভবত একই কারণে তাঁকে মাসাজও নিতে হয়েছে।

ব্যাটিংয়ে নেমে জেক ওয়েদারাল্ড আউট হন প্রথম ওভারেই। জফরা আর্চারের বলে ফিরেছেন। এই ওপেনার যখন আউট হয়েছেন, তখনো পেনাল্টির সময় কাটিয়ে উঠতে পারেননি খাজা। সে কারণেই মূলত তাঁকে নামতে হয়েছে চারে।

শেষ পর্যন্ত খাজা মারনাস লাবুশেনের আউট হওয়ার পর নম্বর চার ব্যাটিং করতে আসেন, কিন্তু মাত্র দুই রান করেই আউট হন। ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ১৭২ রানে অলআউট হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেটে ১২৩ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করে।

