স্টার্কের পর স্টোকসের তোপ, প্রথম দিনেই পড়ল ১৯ উইকেট

অ্যাশেজ
স্টার্কের পর স্টোকসের তোপ, প্রথম দিনেই পড়ল ১৯ উইকেট
পার্থ টেস্টে আজ প্রথম দিন শেষে ইংল্যান্ড কিছুটা এগিয়ে। ১৯ উইকেট পড়ার এ দিনে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে প্রথম ইনিংসে ৩২.৫ ওভারে ১৭২ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। এরপর অস্ট্রেলিয়াও নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে। ৩৯ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে ৪৯ রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া।
টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামে ইংল্যান্ড। প্রথম ওভারেই ওপেনার জ্যাক ক্রলিকে শূন্য রানে ফিরিয়ে ইংল্যান্ডকে চেপে ধরেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল স্টার্ক। এরপর এই স্টার্কের সামনেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং। ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করে ৫৮ রানে ৭ উইকেট নেন স্টার্ক। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন ওলি পোপ।
অস্ট্রেলিয়াও ব্যাটিংয়ে নেমে প্রথম ওভারে অভিষিক্ত জ্যাক ওয়েদারাল্ডকে হারায় জফরা আর্চারের বলে। দুই দলেরই প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে উইকেট হারানোর ঘটনা অ্যাশেজের ইতিহাসে এই প্রথম।
ইংল্যান্ডের ইনিংসে যেমন তোপ দেগেছেন স্টার্ক, অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে সেটি করেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। ২৩ রানে ৫ উইকেট নেন এই পেস অলরাউন্ডার। অ্যাশেজে ১৯০৯ সালের পর টেস্টের প্রথম দিনে আজই সর্বোচ্চ ১৯ উইকেট পড়ার ঘটনা ঘটল।
বিস্তারিত আসছে...।