আবার বেঙ্গলের সভাপতি হলেন সৌরভ
ছয় বছর পর আবারও বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনে ফিরলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। ভারতের সাবেক অধিনায়ককে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত করা হয়েছে। শনিবার সিএবির ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
এর আগে ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত একই পদে ছিলেন গাঙ্গুলী। এবার তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন বড় ভাই স্নেহাশিস গাঙ্গুলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে। টানা ছয় বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ায় স্নেহাশিসকে পদ ছাড়তে হয়েছে।
পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর সংবাদ সংস্থা ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সৌরভ গাঙ্গুলী বলেন, ‘এর আগেও আমি পাঁচ বছর সভাপতি হিসেবে কাজ করেছি। এবারও আমরা সেরাটাই করার চেষ্টা করব। ভারতে ক্রিকেটের বিপুল উন্মাদনা আছে। প্রচুর প্রতিভা আছে। সেই প্রতিভাকে দিকনির্দেশনা দেওয়াটাই আমাদের কাজ হবে।’
সিএবির দায়িত্ব শেষ করার পর ২০১৯ সালে বিসিসিআইয়ের সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন গাঙ্গুলী। সেই দায়িত্বে ছিলেন ২০২২ সাল পর্যন্ত। চলতি বছরের শুরুর দিকেই গাঙ্গুলীকে আবারও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে। ২০২১ সালে প্রথমবার এই পদে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি।
চলমান এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের জয়ের পরও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গাঙ্গুলী। অভিষেক শর্মার ৭৪ আর সহ–অধিনায়ক শুবমান গিলের ৪৭ রানে ভর করে ভারত ১৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছে। এ নিয়ে তিনি বলেন, ‘ভারত খুব ভালো দল। আমাদের হাতে এশিয়া কাপ জেতার ভালো সুযোগ আছে। আশা করি আমরা ভালো খেলব।’
বিসিসিআই সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেওয়া সাবেক দিল্লি তারকা মিঠুন মানহাসকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন গাঙ্গুলী। তিনি বলেন, ‘আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। এটা অনেক বড় পদ। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও দক্ষ বোর্ডের সভাপতি হওয়া মানে বিশাল দায়িত্ব। ভারতের হয়ে খেলা ক্রিকেটাররা অবিশ্বাস্য প্রতিভাবান। তাঁদের সামলানো আর পথ দেখানো কঠিন দায়িত্ব। আমি আশা করি, ও এবং তার টিম খুব ভালোভাবে কাজ করবে।’