ভারতে কি বিশ্বকাপ খেলবে বাংলাদেশ: বিসিবি বলছে দরকার হলে আইসিসিতে যোগাযোগ করব

ক্রীড়া প্রতিবেদক
সিলেট থেকে
বিসিবির নতুন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলছবি: শামসুল হক

নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনলেও মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিসিসিআইয়ের নির্দেশে তাদের এমন সিদ্ধান্তে রীতিমতো তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যেই কথা উঠেছে ফেব্রুয়ারিতে ভারতে হতে যাওয়া টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ক্রিকেটের নিরাপত্তা শঙ্কা নিয়েও।

ভারতীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে মোস্তাফিজকে আইপিএলে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। এই অবস্থায় বিশ্বকাপের সময় কলকাতা ও মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা নিরাপদ থাকবেন কি না, এ নিয়ে আজ প্রশ্ন ছিল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামের কাছে।

সিলেটে সংবাদ সম্মেলনে উত্তরে তিনি বলেছেন, ‘টুর্নামেন্ট (বিশ্বকাপ) আয়োজন করছে আইসিসি, ভারত হচ্ছে স্বাগতিক। আমাদের কিছু যোগাযোগ করার দরকার হলে আইসিসিতে করব।’  

এবারের বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে স্বাগতিক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। পাকিস্তান যেমন বিশ্বকাপে নিজেদের সবগুলো ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কায়। বিসিবিও আইসিসির কাছে এমন কিছু চাইবে কি না জানতে চাইলে মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন বলেন, ‘আইসিসিই ঠিক করবে কোনটি উপযুক্ত ভেন্যু হবে।’

বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারি দেবজিৎ সাইকিয়ার পর মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সও। তবে বিসিবি বলছে, এখনো তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে কিছু জানেনি।

এতে ‘বিসিবিকে’ ছোট করা হলো কি না জানতে চাইলে আমজাদ বলেন, ‘ছোট করা হচ্ছে বা এই ধরনের ব্যাপারগুলো থেকে আমরা বেরিয়ে আসি। এই ধরনের অভিজ্ঞতা আগে আমাদের ছিল না। এটা প্রথমবার। আমাদের কাউন্টারপার্ট থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা কিছু জানতে পারিনি। কিছু না জানা পর্যন্ত তো কোনো অ্যাকশন নিতে পারছি না। আমরা যেটা বলছি, আমাদের ক্রিকেটারদের মর্যাদা, নিরাপত্তা, সব সময় আমাদের প্রাধান্য। সেটির জন্য সম্ভাব্য সেরা সিদ্ধান্ত আমরা নেব সময়মতো।’

মোস্তাফিজের আইপিএল খেলতে না পারা ও বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানাতে আজ রাত সাড়ে নটায় বৈঠকে বসছেন বিসিবি পরিচালকেরা। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে পারে তারা।

