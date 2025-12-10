এবার আইপিএলের নিলামে থাকছে না যে ৫ বড় নাম

এবার আইপিএলের নিলামে থাকছে না যে ৫ বড় নাম
১৬ ডিসেম্বর হবে আইপিএল নিলাম। ১০টি দল কিনতে পারবে ৭৭ জন খেলোয়াড়। এর মধ্যে বিদেশি খেলোয়াড়ের জন্য আছে ৩১টি স্লট। দলগুলো ধরে রেখেছে ১৭৩ জন খেলোয়াড়কে। এবার নিলামের আগে দলগুলো অনেক বড় তারকাদেরও ছেড়ে দিয়েছে। কেউ নিজে থেকেই সরে দাঁড়িয়েছেন। নিলামে না থাকা নামী পাঁচ ক্রিকেটারের নাম দেখে নেওয়া যাক—
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল
ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ম্যাক্সওয়েল নিজেই জানিয়েছেন, এবারের নিলামে তিনি থাকছেন না। এর আগে তাঁর দল পাঞ্জাব কিংসও তাকে ছেড়ে দেয়। ৪ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে এর আগের নিলামে তাঁকে দলে নিয়েছিল পাঞ্জাব। আইপিএলে ৪টি দলের হয়ে মোট ১৩ মৌসুম খেলেছেন ম্যাক্সওয়েল।
ফাফ ডু প্লেসি
দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি নিলাম থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। দিল্লি ক্যাপিটালস তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি এবার পিএসএলে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আইপিএলে ১৩ মৌসুমে ১৫৪টি ম্যাচ খেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই অধিনায়ক। আইপিএলে চারটি দলের হয়ে খেলেছেন তিনি।
আন্দ্রে রাসেল
আইপিএলকে বিদায় জানিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলও। কলকাতা তাঁকে ছেড়ে দিলেও রাসেল থাকছেন দলের সঙ্গেই, ২০২৬ মৌসুমে তিনি থাকবেন ‘পাওয়ার কোচ’ হিসেবে। আইপিএলে রাসেলের না থাকা একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি। দীর্ঘদিন আইপিএলে কলকাতার হয়ে চার–ছক্কা উপহার দিয়েছেন রাসেল। আইপিএলে ১১৫ ইনিংসে ২২৩টি ছক্কা মেরেছেন তিনি।
মঈন আলী
ইংল্যান্ড অলরাউন্ডার মঈন আলী আইপিএলে না খেলে আগামী মৌসুমে পিএসএলে খেলবেন। সব মিলিয়ে আইপিএলে ৮ মৌসুম খেলেছেন মঈন। সর্বাধিক চার মৌসুমে তিনি খেলেছেন চেন্নাই সুপার কিংসে।
রবিচন্দ্রন অশ্বিন
ভারতের অভিজ্ঞ অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০০৯ সাল থেকে আইপিএলে সব মৌসুম খেলেছেন অশ্বিন। খেলেছেন চেন্নাই, পুনে, পাঞ্জাব, দিল্লি ও রাজস্থানের হয়ে।