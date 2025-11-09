আকবরের শেষ ওভারে ৫ ছক্কা, হংকংয়ের কাছে হার বাংলাদেশের

হংকং সিক্সেস
আকবরের শেষ ওভারে ৫ ছক্কা, হংকংয়ের কাছে হার বাংলাদেশের
ম্যাচের শেষ ৩ বলে স্বাগতিক হংকংয়ের দরকার ছিল ১৭ রান। বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলীর তিনটি বলেই ছক্কা মেরে দিলেন আইজাজ খান। একই ওভারে আইজাজ ছক্কা মেরেছেন প্রথম দুই বলেও।
লাগাতার ছক্কা হজমের মধ্যেই আকবর দিয়েছেন দুটি ওয়াইড। সব মিলিয়ে ম্যাচের শেষ ওভারে ৫ ছক্কাসহ ৩২ রান হজম করে ম্যাচটা হেরে গেল বাংলাদেশ।
সিক্স–এ–সাইড টুর্নামেন্ট হংকং সিক্সেসে এটি ছিল প্লেট পর্বের ফাইনাল। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়া চার দলের মধ্যকার স্থান নির্ধারণী এই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে ১ উইকেটে।
হংকংয়ের মিশন রোড গ্রাউন্ডে টসে হারা বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ৬ ওভারে ৫ উইকেটে তোলে ১২০ রান।
অধিনায়ক আকবর ১৩ বলে উপহার দেন ৫১ রানের ঝোড়ো ইনিংস। ৭ ছক্কা ও ১ চারের ইনিসংটি শেষ হয় রানআউটে। অন্যদের মধ্যে আবু হায়দার ৮ বলে ৪ ছক্কা ও ১ চারে ২৮, জিশান আলম ৭ বলে ৩ ছক্কা ও ২ চারে ২৭ রান করেন।
রান তাড়ায় হংকংকে একাই টেনেছেন আইজাজ খান। শেষ ওভারে আকবরকে পাঁচ ছক্কা মারা এই ব্যাটসম্যান ২১ বলে ৮৫ রানে অপরাজিত থাকেন। ছক্কা মেরেছেন ১১টি, চার ৪টি।
১২ দলের টুর্নামেন্টে আজ মোট তিনটি ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রুপ পর্বের খেলায় তৃতীয় হওয়া চার দল খেলেছে বোল পর্বে। আরব আমিরাত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারতকে নিয়ে হওয়া এই পর্বে বোল ফাইনাল জিতেছে শ্রীলঙ্কা, রানার্সআপ সংযুক্ত আরব আমিরাত।
গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করেছে, কিন্তু সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি—এমন চার দল নিয়ে হয়েছে প্লেট পর্ব। এই অংশে বাংলাদেশ দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে এবং হংকং আফগানিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ হয়েছে প্লেট রানার্সআপ।
আর পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও কুয়েতের মধ্যকার কাপ পর্বে ফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান ও কুয়েত। ৪৩ রানে কুয়েতকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান।