আইপিএল খেলা হচ্ছে না বুমরার

Star Sports celebrates 15 years of IPL history:



Best Captain : Rohit Sharma

Best Batter : AB de Villiers

Best Bowler : Jasprit Bumrah

Overall Impact : Andre Russell

Best Batting Performance : Virat Kohli#StarSportsAwards #IPL2023 #RohitSharma #ViratKohli #JaspritBumrah pic.twitter.com/pvlw6TnRAD