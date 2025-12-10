ক্রিকেট

১৪ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথমবার সেরা তিনে স্টার্ক

খেলা ডেস্ক
অ্যাশেজে দারুণ বোলিং করছেন মিচেল স্টার্কএএফপি

চলমান অ্যাশেজে প্রথম দুই টেস্টেই অস্ট্রেলিয়ার জয়ে ম্যাচসেরা মিচেল স্টার্ক। পার্থ ও ব্রিসবেনে দুই টেস্টে পেয়েছেন ১৮ উইকেট। আইসিসির সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিংয়ে দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি। তিন ধাপ লাফিয়ে টেস্টে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ার-সেরা তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন স্টার্ক। ৮৫২ রেটিং পয়েন্টও তাঁর ১৪ বছরের ক্যারিয়ারে সেরা।

ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ফিফটি পাওয়া স্টিভেন স্মিথ টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ লাফিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ৪ রেটিং পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে এক ধাপ লাফিয়ে দুইয়ে নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি কেইন উইলিয়ামসন (৮২৭)। ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ফিফটি পান উইলিয়ামসন।

ব্রিসবেন টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি (১৩৮*) তুলে নেন জো রুট। টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা রুটের (৮৯৮) সঙ্গে দ্বিতীয় উইলিয়ামসনের ব্যবধান ৭১ রেটিং পয়েন্টের। সেঞ্চুরি পাওয়ায় ব্যবধানটা বেড়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে সেরা খেলোয়াড় বিরাট কোহলি ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে উঠে এসেছেন। দুই ধাপ লাফিয়ে দুইয়ে উঠে আসা কোহলির সঙ্গে শীর্ষে থাকা রোহিত শর্মার মাত্র ৮ রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান। রোহিতের রেটিং পয়েন্ট ৭৮১।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচে ১৫১ গড়ে ৩০২ রান করেন কোহলি। প্রথম দুই ম্যাচে সেঞ্চুরির পর শেষ ম্যাচে করেন ৬৫ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই সিরিজে দুটি ফিফটি পান রোহিত। ৪৮.৬৭ গড়ে করেন ১৪৬ রান।

