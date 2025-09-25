পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ দেখে নিন
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ–পাকিস্তান অলিখিত সেমিফাইনাল আজ। টুর্নামেন্টের ফরম্যাট অনুসারে আসলে কোনো সেমিফাইনাল নেই। কিন্তু সুপার ফোরে পয়েন্টের হিসাবে আজ বাংলাদেশ–পাকিস্তান ম্যাচকে সেমিফাইনালই বলতে হবে। কারণ, এ ম্যাচে যে দল জিতবে তারাই ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে খেলবে। বাঁচামরার এ ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশ কেমন হতে পারে?
এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ দলের দুই ওপেনার তানজিদ হাসান ও পারভেজ হোসেনকে নিয়ে ইতিবাচক কথাই হয়েছে বেশি। তবে পারফর্ম করতে না পারায় এই জুটি আফগানিস্তান ম্যাচে ভেঙে যায়। তানজিদের সঙ্গে ওপেন করেন সাইফ হাসান। সে ম্যাচে ৩০ করা সাইফ শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে করেছেন ফিফটি। তাই ওপেনিংয়ে আজ সবার আগে তাঁর নামটাই লেখা হবে।
অন্যদিকে আফগানিস্তান ম্যাচে ফিফটি করা তানজিদ টানা দুই ম্যাচে হয়েছেন ব্যর্থ। তাই পাকিস্তান ম্যাচে তানজিদকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে সাইফ ও পারভেজ ওপেন করতে পারেন। গতকাল ভারত ম্যাচে পারভেজ ভালো ব্যাটিংয়ের ঝলক দেখান।
তবে লিটন দাস যদি আজও চোটের কারণে খেলতে না পারেন, তাহলে গতকালের মতো তানজিদ, সাইফ ও পারভেজ তিনজনকেই টপ অর্ডারে রাখতে হবে। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আজ লিটন ফিরতে পারেন। লিটন ফিরলে সাইফের সঙ্গে ওপেনিংয়ে তানজিদ বা পারভেজের যেকোনো একজন খেলবেন।
চারে নামবেন তাওহিদ হৃদয়। পাঁচে শামীম হোসেন আর ছয়ে জাকের আলী। মিডল অর্ডার এখন ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশের বড় সমস্যা। শামীম কাল ফিরেছেন শূন্য রানে। জাকের এশিয়া কাপে পাঁচ ম্যাচ খেলেও একটা ছক্কা মারতে পারেননি।
সে কারণেই এ জায়গায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। শেষ দিকে দ্রুত রান তুলতে যে জাকের–শামীমের ওপরই নির্ভর করে দল। নুরুল হাসান আফগানিস্তান ম্যাচে খেলেছিলেন। সেই ম্যাচে ৬ বলে করেছিলেন ১২ রান। আজ তাঁকে বিবেচনা করলে শামীম বা জাকেরের জায়গায় করতে হবে।
স্পিনার হিসেবে আজ রিশাদ হোসেনের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। দলে ফিরতে পারেন স্পিনার মেহেদী হাসান। কারণ, পাকিস্তান দলের মূল ব্যাটসম্যানদের মধ্যে পাঁচজনই বাঁহাতি। সে ক্ষেত্রে স্পিনার নাসুম আহমেদকে একাদশের বাইরে থাকতে হবে। আজ মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের জায়গায় দলে ফিরতে পারেন তাসকিন আহমেদ। মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিনের সঙ্গে তৃতীয় পেসার হিসেবে তানিজম হাসানকে দেখার সম্ভাবনাই বেশি।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান/পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান।