লিটন এখন কেমন আছেন, আজ কি খেলবেন

ক্রীড়া প্রতিবেদক
দুবাই থেকে
চোটের কারণে এশিয়া কাপে গতকাল ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে খেলেননি লিটনপ্রথম আলো

দলের সবার আগেই গতকাল মাঠে ঢুকেছিলেন লিটন দাস। গিয়েছিলেন ম্যাচের উইকেট দেখতেও। এর আগপর্যন্ত চলা গুঞ্জন ছাপিয়ে তখন কৌতূহল—তাহলে কি লিটন খেলছেন? তবে দলের সঙ্গে ওয়ার্মআপে যোগ না দেওয়ায় গুঞ্জনই জোরালো হয়ে ওঠে। গত পরশু অনুশীলনের সময় পাঁজরে পাওয়া চোট শেষ পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয় লিটনকে। তিনি না খেলায় ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক করা হয় জাকের আলীকে।

লিটন যে খেলবেন না, এই খবরটা কখন জানতে পারলেন? গতকাল ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে আসা জাকেরকে করা হয় এমন প্রশ্ন। উত্তরে তিনি বলেছেন, ‘আমরা তো শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি।’

লিটনের না থাকায় কালই প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করেছেন জাকের। এটা নাকি তাঁকে জানানো হয়েছিল আগেই, ‘আমাকে দেশ থেকেই বলা ছিল—যদি দরকার হয়, তুমি দায়িত্বে থাকবে। হয়তো মিডিয়াতে জানানো হয়নি, কিন্তু আমি জানতাম।’

অনুশীলনে পাঁজরে চোট পান লিটন
প্রথম আলো

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ শেষ হওয়ার ২০ ঘণ্টার ভেতরে আবারও মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে। পাকিস্তানের বিপক্ষে এশিয়া কাপের অলিখিত সেমিফাইনাল শুরু রাত সাড়ে আটটায়। এই ম্যাচ জিতলে ফাইনালে যাওয়া যাবে, নয়তো বাংলাদেশের এশিয়া কাপ শেষ হয়ে যাবে আজই।

এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কি লিটন খেলবেন? এবারও জাকেরের উত্তর, ‘উনি পুনর্বাসনে আছেন। আমরা (পাকিস্তান) ম্যাচ শুরুর আগপর্যন্ত অপেক্ষা করব।’

ম্যাচের পর ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমূল আবেদীন দুবাইয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘লিটন দাসের একটু সমস্যা ছিল শারিরীকভাবে। পর্যবেক্ষণে আছে। আশা করি আমরা ভালো খবর পাব।’

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা জিততে পারেনি বাংলাদেশ
এএফপি

লিটন ছাড়াও গতকাল ভারতের বিপক্ষে আরও তিনটি পরিবর্তন এনেছিল বাংলাদেশ। খেলেননি তাসকিন আহমেদ, মেহেদী হাসান ও শরীফুল ইসলাম। তাঁদের জায়গায় একাদশে ছিলেন পারভেজ হোসেন, তানজিম হাসান, রিশাদ হোসেন আর মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

কোন ভাবনায় এতগুলো বদল? ম্যাচ শেষে এই প্রশ্নের উত্তরে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের বলেছেন, ‘কম্বিনেশন এবং বিশ্রাম—দুই কারণেই পরিবর্তন এসেছে। দলের ভালোর জন্য যেটা দরকার, করা হয়েছে।’

