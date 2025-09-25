ভারত নয়, বাংলাদেশের দিকেই নজর পাকিস্তানের

এশিয়া কাপ
ভারত নয়, বাংলাদেশের দিকেই নজর পাকিস্তানের
দুবাইয়ে আজ মুখোমুখি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। ম্যাচটির পাশে ‘সেমিফাইনাল’ শব্দটা বসিয়েই দেওয়া যায়।
পাকিস্তান দলটাই তো এমন—কখন কী করে ফেলে বলা মুশকিল। এই এশিয়া কাপের শুরু থেকে ছন্নছাড়া দলটাই যেমন এখন ফাইনাল থেকে এক ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে। সেই পথে তাদের বাধা আজ বাংলাদেশ। যে ম্যাচটাকে অলিখিত সেমিফাইনাল বলাই যায়।
ভারতের কাছে হেরে সুপার ফোর শুরু করা পাকিস্তান পরশু হারিয়েছে এশিয়া কাপের টি–টোয়েন্টি সংস্করণের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কাকে। বাংলাদেশও লঙ্কানদের হারিয়েছে নিজেদের প্রথম ম্যাচে। তবে কাল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে ভারতের কাছে। আর এই জয়ে প্রথম দল হিসেবে ভারত উঠে গেছে ফাইনালে, ছিটকে পড়েছে শ্রীলঙ্কা। এখন বাংলাদেশ না পাকিস্তান, কারা ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ হবে সেটি নির্ধারিত হবে আজকের বাংলাদেশ–পাকিস্তান ‘সেমিফাইনালে’।
এমন ম্যাচের আগে ছন্দ খুঁজে পাওয়া পাকিস্তান বেশ আত্মবিশ্বাসীই। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ উইকেট নিয়ে তাদের জয়ের নায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি তো বলছেন, তাঁরা এবারের এশিয়া কাপে এসেছেন চ্যাম্পিয়ন হতেই। তবে সেই পথে এগোতে আপাতত তাঁদের মনোযোগ বাংলাদেশ ম্যাচেই।
বাংলাদেশ ভালো দল। সাম্প্রতিক সময়ে তারা ভালো ক্রিকেট খেলছে। আপনি যখন ওদের বিপক্ষে খেলবেন, প্রথমে নিজেদের দিকেই নজরটা রাখতে হবে। এমনভাবে খেলতে হবে যেন ওরা কোনো সুযোগ না পায়।শাহিন আফ্রিদি, ক্রিকেটার, পাকিস্তান
পরশু রাতে আবুধাবিতে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর দুটি সংবাদ সম্মেলন করতে হয়েছে পাকিস্তান দলকে। একটি শ্রীলঙ্কা ম্যাচ নিয়ে ম্যাচ–পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন, যেখানে হাজির ছিলেন সাহিবজাদা ফারহান। আরেকটি বাংলাদেশ ম্যাচ নিয়ে। ম্যাচ–পূর্ব সেই সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন শাহিন আফ্রিদি। সেখানেই পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার কথা বললেন বাংলাদেশ দল নিয়ে, ‘বাংলাদেশ ভালো দল। সাম্প্রতিক সময়ে তারা ভালো ক্রিকেট খেলছে। আপনি যখন ওদের বিপক্ষে খেলবেন, প্রথমে নিজেদের দিকেই নজরটা রাখতে হবে। এমনভাবে খেলতে হবে যেন ওরা কোনো সুযোগ না পায়। সব বিভাগেই আমাদের ভালো খেলতে হবে। আমাদের চোখ এখন বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের দিকেই।’
মাঠে তো বটেই, বাইরের ঘটনায়ও পাকিস্তান ছিল জেরবার। ভারতের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচ হেরেছে দলটি। প্রথম পর্বে ম্যাচের পর ভারতের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে এক ঘণ্টা পর মাঠে নেমেছেন। সুপার ফোরে পাকিস্তানকে হারানোর পর তো ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেই দিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের লড়াইটাকে নাকি এখন আর দ্বৈরথ বলা চলে না। পাকিস্তান যে আজকাল ভারতের কাছে টানা শুধু হারছেই।
ওই কথার পাল্টা কিছু ফাইনালের আগে বলতে চান না শাহিন, ‘এটা তাঁর মতামত। তাঁকে এটা বলতে দিন। আমরা আগে ফাইনালে পৌঁছাই, তারপর দেখা যাবে। আমাদের কাজ হচ্ছে এশিয়া কাপ জেতা। আমরা সে জন্য সব চেষ্টাই করব।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলছে ১৭তম এশিয়া কাপ। প্রথম ১৬ আসরের ফাইনালের ১টিতেও ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়নি। পাকিস্তান বাংলাদেশকে হারাতে পারলেই ওই সম্ভাবনা এবার সত্যি হবে।
তবে এসব নিয়ে ভাবতে চাননি শাহিন, ‘আমরা এখানে এশিয়া কাপ জিততে ও চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি। যে দলই আসুক, আমরা তৈরি আছি। যদি আল্লাহ চান, আমরা ওদের হারাব।’
বাংলাদেশকে যদিও সামলাতে হবে কঠিন ধকল। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে একমাত্র দল হিসেবে তারা টানা দুই দিনে দুটি ম্যাচ খেলবে। কাজটা যে বেশ কঠিন, তা ভারত ম্যাচের আগেই জানিয়ে রেখেছেন বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স।
সিমন্স বলেছেন, ‘টানা দুটি টি-টোয়েন্টি কিংবা ওয়ানডে খেলা খুবই কঠিন। এটা কোনো ভালো বিষয় নয়, তবে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু টানা দুই দিনে দুটি টি-টোয়েন্টি খেলা ন্যায্য নয়। মানুষ যেমনটা ভাবে, কাজটা তার চেয়ে অনেক কঠিন।’