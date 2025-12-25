ক্রিকেটারদের টাকা দিতে না পেরে মালিকানা ছাড়ল চট্টগ্রাম রয়্যালস

ক্রিকেটারদের টাকা দিতে না পেরে মালিকানা ছাড়ল চট্টগ্রাম রয়্যালস
বিপিএল শুরুর আগের দিন মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বত্বাধিকার। এ নিয়ে বিসিবিতে একটি চিঠি দিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিক আবদুল কাইয়ুম। এখন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব নিতে পারে বিসিবি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা একটা চিঠি পেয়েছি। এখন খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনা করছি। কীভাবে কী হবে, তা দেখছি। নিয়ম অনুযায়ী বিসিবিরই দায়িত্ব নেওয়ার কথা।’
ট্রায়াঙ্গুল সার্ভিসেস নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব দেয় বিসিবি। শুরু থেকেই নেতিবাচক কারণে দলটির নাম আলোচনায় ছিল।
ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বিদেশি ক্রিকেটাররা পারিশ্রমিক না পাওয়ায় আসতে চাইছেন না। ব্যাংক গ্যারান্টির পুরো টাকাও দেয়নি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। নিয়ম অনুযায়ী টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই ক্রিকেটারদের ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা থাকলেও তা–ও দেয়নি তারা।
টুর্নামেন্ট শুরুর মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে তারা এমন সিদ্ধান্ত জানানোর পর এখন কীভাবে কী হবে, তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে বিসিবি। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলকে পাঠানো চিঠিতে আবদুল কাইয়ুম জানিয়েছেন, প্রত্যাশা অনুযায়ী পৃষ্ঠপোষক পাননি তাঁরা। এ ছাড়া খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকও দিতে পারছেন না।
আগামীকাল দুপুরে সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিপিএলের এবারের আসর। সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের মুখোমুখি হবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস।