এখনো তেমন বিদেশি তারকা নেই, থাকতে হচ্ছে চমকের প্রত্যাশায়

বিপিএল
এখনো তেমন বিদেশি তারকা নেই, থাকতে হচ্ছে চমকের প্রত্যাশায়
দেখতে দেখতে এসেই গেল বিপিএল। নানা বিতর্ক আর অনিশ্চয়তার পর আগামীকাল সিলেটে শুরু হচ্ছে মাঠের লড়াই। বিদেশি খেলোয়াড়দের অনেকেই এরই মধ্যে এসে গেছেন ঢাকায়।
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোয় সব সময়ই বড় আকর্ষণ হয়ে থাকেন বিদেশি ক্রিকেটাররা। বিপিএলে একসময় বিশ্বের বড় বড় তারকারা খেলে গেছেন। তবে অনেক দিনই সেই রমরমা আর নেই। এবারও বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে বড় তারকা বলা যায়, এমন খেলোয়াড় খুব কম। তারপরও দলগুলো যে যার মতো করে বিদেশি খেলোয়াড় দলে টানার চেষ্টা করেছে। কোনো কোনো দল কবে কাকে পাওয়া যাবে—এই হিসাব–নিকাশ করে গুছিয়ে ফেলেছে পরিকল্পনাও।
তবে চট্টগ্রাম রয়্যালস তা পারেনি। বিপিএলে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি নানা কারণে শুরু থেকেই বেশ আলোচনায়। এর বেশির ভাগই নেতিবাচক। সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশারকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিতে চেয়েছিল দলটি। বেশ বড় অঙ্কের টাকার প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন হাবিবুল। এবার জানা গেল, তিন বিদেশি ক্রিকেটারও ভিন্ন ভিন্ন ‘কারণে’ যোগ দিচ্ছেন না ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে। এর মধ্যে আছেন নিলামের আগেই সরাসরি চুক্তি করা পাকিস্তানি লেগ স্পিনার আবরার আহমেদও। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে আবরার নাকি অনাপত্তিপত্র পাননি। চোটের কারণে সরে গেছেন শ্রীলঙ্কার নিরোশান ডিকভেলা ও আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিংও।
বিপিএলে অন্তত দুজন বিদেশি খেলোয়াড় খেলানোর বাধ্যবাধকতা আছে, সর্বোচ্চ খেলতে পারেন চারজন। কিন্তু গতকাল রাত পর্যন্ত চট্টগ্রামের স্কোয়াডে ছিলেন মাত্র তিনজন বিদেশি। সেই নামগুলোও মোটেই উজ্জ্বল নয়—ক্যামেরন ডেলপোর্ট, কামরান গোলাম ও মির্জা তাহির বেগ। ডেলপোর্ট একসময় ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ কাঁপিয়েছেন, নামের পাশে ইএসপিএনক্রিকইনফোতে আছে ৩৩টি দল, যা তাঁর অভিজ্ঞতার কথাই বলে। তবে এই ডেলপোর্ট সর্বশেষ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২৪ সালের এপ্রিলে। কামরান গোলাম আর মির্জা তাহির বেগ—পাকিস্তানের এই দুই ক্রিকেটার সফল হতে পারেন, তবে এক্স ফ্যাক্টর নেই।
হাবিবুলের জায়গায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের মেন্টরের দায়িত্ব নেওয়া তুষার ইমরান অবশ্য আশার কথাই শোনালেন, ‘বিপিএল শুরুর আগেই অন্তত চারজন বিদেশি থাকবে দলের সঙ্গে। আমাদের কথাবার্তা চলছে, দেখা যাক। বিমানের টিকিট কাটলে নিশ্চিত করে বলতে পারব।’
চট্টগ্রাম রয়্যালসের মতো না হলেও বিদেশি ক্রিকেটার পেতে বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকেও ভালোই ভুগতে হচ্ছে। এর একটা বড় কারণ, অস্ট্রেলিয়ায় চলছে বিগ ব্যাশ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি, বিপিএলের সঙ্গে একই দিন শুরু হবে এসএ টোয়েন্টি।
ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি অবশ্য ৪ জানুয়ারি শেষ হয়ে যাবে। সিলেটের দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার মঈন আলী ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই এই টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। দলটির বাকি বিদেশিরা অবশ্য থাকবেন পুরো টুর্নামেন্টেই।
আইএল টি-টোয়েন্টির দিকে তাকিয়ে আছে ঢাকা ক্যাপিটালসও। দলটির বড় দুই তারকা অ্যালেক্স হেলস ও রহমানউল্লাহ গুরবাজ খেলছেন এই টুর্নামেন্টে।
আরেকটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে হুট করেই আয়োজিত শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজ হবে ৭ থেকে ১১ জানুয়ারি। জাতীয় দলে ডাক পাওয়া এই দুই দেশের তাই ক্রিকেটারদের ছেড়ে দিতে হবে। এতে সবচেয়ে সংকটে পড়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। তাঁদের সাত বিদেশি ক্রিকেটারের প্রায় সবাই টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে দুজন সাহিবজাদা ফারহান ও মোহাম্মদ নেওয়াজ এখন পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলের বড় তারকা। ওই সিরিজের জন্য বিশ্বকাপের দুই মাস আগে শ্রীলঙ্কার অধিনায়কত্ব পাওয়া দাসুন শানাকাকেও ছাড়তে হবে ঢাকা ক্যাপিটালসকে।
নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজি নোয়াখালী এক্সপ্রেস মোহাম্মদ নবীকে পাচ্ছে পুরো মৌসুমের জন্য, আছেন তাঁর ছেলে হাসান ইসাখিলও। বাবা–ছেলে খেলবেন একসঙ্গে। চোট পাওয়ায় কুশল মেন্ডিস ছিটকে গেছেন।
রংপুর রাইডার্সে বিদেশিদের মান বেশ ভালো। জাতীয় দলে সুযোগ না পেলে তাদের পুরো টুর্নামেন্টে পাওয়াও যাবে।
বিপিএলে একটা সুবিধা অবশ্য আছে। যেকোনো সময়ই যে কাউকে দলে নিতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। আপাতত সেই চমকের প্রত্যাশাতেই থাকতে হচ্ছে।
এবারবিপিএলে বিদেশি ক্রিকেটার
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স: মোহাম্মদ নেওয়াজ, বিনুরা ফার্নান্ডো, হুসেইন তালাত, সন্দীপ লামিচানে, জাহানদাদ খান, সাহিবজাদা ফারহান
ঢাকা ক্যাপিটালস: অ্যালেক্স হেলস, উসমান খান, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ওডিন স্মিথ, ইমাদ ওয়াসিম, জিয়াউর রহমান শরিফি, আরিফ হোসেন, চৌধুরী শের আলী, দাসুন শানাকা, জুবায়েরউল্লাহ আকবরি।
সিলেট টাইটানস: সাইম আইয়ুব, মোহাম্মদ আমির, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মঈন আলী, ইথান ব্রুকস, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস
নোয়াখালী এক্সপ্রেস: জনসন চার্লস, মোহাম্মদ নবী, হায়দার আলী, হাসান ইসাখিল, জহির খান, মাজ সাদাকাত, ইবরার আহমেদ, বিলাল সামি
রংপুর রাইডার্স: খাজা নাফি, সুফিয়ান মুকিম, ডেভিড ম্যালান, কাইল মায়ার্স, খুশদিল শাহ, ইফতেখার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, আকিফ জাভেদ, এমিলিও গে ও মোহাম্মদ আখলাক
চট্টগ্রাম রয়্যালস : ক্যামেরন ডেলপোর্ট, কামরান গোলাম, মির্জা তাহির বেগ