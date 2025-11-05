ফিক্সিংয়ে অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের নিয়েই হবে বিপিএল

ফিক্সিংয়ে অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের নিয়েই হবে বিপিএল
প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল, স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে অভিযুক্ত হিসেবে নাম আসা খেলোয়াড়–কর্মকর্তাদের এবারের বিপিএলের বাইরে রাখা হবে। গভর্নিং কাউন্সিল দলগুলোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেবে, কাকে কাকে দলে নেওয়া যাবে না। তবে আজ জানা গেল, সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে গভর্নিং কাউন্সিল।
পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অভিযুক্ত কোচ–কর্মকর্তারাই শুধু এবারের বিপিএলে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন না। কিন্তু অভিযুক্ত খেলোয়াড়েরা থাকবেন ড্রাফটে, পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে খেলতেও পারবেন।
কেন এই সিদ্ধান্ত বদল, জানতে চাইলে গভর্নিং কাউন্সিলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা আজ বলেন, ‘আমরা চাইলেই এটা করতে পারছি না। কারণ, অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুরোপুরি প্রমাণিত হয়নি। তাদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। আরও তদন্ত প্রয়োজন, সেটি চলছে। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই ক্রিকেটাররা খেলতে পারবে।’
বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালেরও নাকি একই পরামর্শ ছিল। তবে সন্দেহভাজন ক্রিকেটারদের ওপর এবার বিশেষ নজরদারি থাকবে বলে জানিয়েছেন গভর্নিং কাউন্সিলের ওই কর্মকর্তা। তাঁর ভাষায়, খেলোয়াড়দের গতিবিধি থেকে শুরু করে ফোন—সবই থাকবে নজরে।
ওদিকে এবারের বিপিএলের পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে অন্তত দুটির মালিকানায় অংশীদার হিসেবে আছেন সন্দেহভাজন দুজন ব্যক্তি। তাঁদের ব্যাপারে আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগ পর্যবেক্ষণ পাঠিয়েছে। দুই ফ্র্যাঞ্চাইজিকেই বলা হয়েছে, বিতর্কিত ব্যক্তিদের মালিকানা থেকে বাদ দিতে হবে।
বিসিবির নতুন পরিচালনা পর্ষদের বেশ কয়েকজন পরিচালক বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাজমুল হাসানের বোর্ডেও একই চিত্র ছিল। তখন যেমন স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন উঠেছিল, এখনো ওঠাটাই স্বাভাবিক।
সেই প্রশ্ন এড়াতে গভর্নিং কাউন্সিল বোর্ডের কাছে প্রস্তাব রেখেছে—বিপিএল সংক্রান্ত আলোচনার সময় ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিচালকেরা যেন সভায় না থাকেন। এমন পরিচালকদের ‘সেলফ ডিক্লারেশন’ দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছে কাউন্সিল। যদিও প্রস্তাবটি পরিচালকদের অনেকেই ভালোভাবে নেননি বলে জানা গেছে।