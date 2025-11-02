টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা উইলিয়ামসনের

টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা উইলিয়ামসনের
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন। এই সংস্করণে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। ৯৩ ম্যাচে ৩৩ গড়ে রান করেছেন ২৫৭৫।
৩৫ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ছাড়লেন এমন সময়ে, যখন ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি চার মাসের কম।
২০১১ সালে নিউজিল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় উইলিয়ামসনের। ছিলেন অধিনায়কও, নেতৃত্ব দিয়েছেন ৯৩ ম্যাচে। তাঁর নেতৃত্বেই ২০১৬ ও ২০২২ বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল এবং ২০২১ বিশ্বকাপে ফাইনালে খেলেছে নিউজিল্যান্ড।
অবসর নিয়ে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে উইলিয়ামসন বলেছেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্করণের অংশ হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। এই সংস্করণের অসংখ্য স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। (অবসর নেওয়ার) এখনই সঠিক সময়, নিজের ও দলের জন্য। এটি দলকে ভবিষ্যতের সিরিজ ও বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য একটা পরিষ্কার বার্তা দেবে।’
উইলিয়ামসন আরও বলেছেন, ‘আমাদের দলে প্রচুর টি-টোয়েন্টি প্রতিভা রয়েছে। সামনের সময়টা তাদের প্রস্তুত করার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। মিচ (স্যান্টনার) একজন দুর্দান্ত অধিনায়ক ও নেতা—এই দলে অধিনায়ক হিসেবে ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন তাদের সময় ব্ল্যাকক্যাপসকে এই সংস্করণে সামনে এগিয়ে নেওয়ার, আর আমি দূর থেকে তাদের সমর্থন করব।’
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর উইলিয়ামসন সাদা বলের নেতৃত্ব ছেড়ে দেন, এরপর আর এ সংস্করণে খেলেননি। পারিবারিক দায়িত্ব, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ব্যস্ততা আর চোট মিলিয়ে তিনি এখন জাতীয় দলে অনেকটাই অনিয়মিত, খেলছেন বেছে বেছে।
সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে উইলিয়ামসন ইনজুরির কারণে ছিলেন না। গত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ফিরেছিলেন। এই সিরিজের শেষ ম্যাচেও তিনি চোটের কারণে খেলেননি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও ওয়ানডে ও টেস্ট ক্রিকেট এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টিতে খেলা চালিয়ে যাবেন উইলিয়ামসন।