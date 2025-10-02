ক্রিকেট

আহমেদাবাদ টেস্ট

১৬২ রানে অলআউট হয়েও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ‘উন্নতি’, বুমরার রেকর্ড

খেলা ডেস্ক
দেশের মাটিতে টেস্টে ৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন যশপ্রীত বুমরা (ডানে)এএফপি

এক দল টেস্ট খেলতে নেমেছে সর্বশেষ ম্যাচের সুখস্মৃতি নিয়ে। দুই মাস আগে ওভালের মহানাটকীয় এক ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৬ রানে হারিয়ে চার ম্যাচের সিরিজ ড্র করেছিল ভারত।

আরেক দল পারলে সর্বশেষ টেস্টের স্মৃতিটা মুছেই ফেলে। আড়াই মাস আগে স্যাবাইনা পার্কের তৃতীয় দিনটা কী দুঃসহ স্মৃতিই না উপহার দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪.৩ ওভারে ২৭ রানেই অলআউট, টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রানে অলআউট হয়ে ১৭৬ রানের হার, তিন ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাই।

এমন বিপরীত অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকা সেই দুই দল আজ আহমেদাবাদে টেস্ট খেলতে নেমেছে, যা হওয়ার তা–ই হয়েছে প্রথম দিনে। বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আগের তুলনায় ‘উন্নতি’ই করেছে দলটি বলতে হয়। ভারতীয় পেসারদের তোপে ৪৪.১ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে করেছে ১৬২ রান। এরপর ৩৮ ওভারে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলে দিন শেষ করে ভারত।

কিংস্টনে স্টার্ক-বোল্যান্ড-হ্যাজলউডরা ধসিয়ে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। আজ দুই ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজ ও যশপ্রীত বুমরা মিলে নিয়েছেন ৭ উইকেট। বাকি ৩টি উইকেট গেছে দুই স্পিনার কুলদীপ যাদব ও ওয়াশিংটন সুন্দরের হিসাবে।

ভারতের মোহাম্মদ সিরাজ নিয়েছেন ৪ উইকেট
এএফপি

ইংল্যান্ডে শেষ টেস্টে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হওয়া সিরাজই আজ ভারতের সেরা বোলার। তেজনারায়ণ চন্দরপলকে ‘শূন্য’ উপহার দিয়ে প্রথম উইকেট নেওয়া পেসার পরে নিয়েছেন আরও ৩ উইকেট। ৩ উইকেট নিয়েছেন নতুন বলে তাঁর সঙ্গী বুমরাও। তৃতীয় উইকেটটি নিয়ে ভারতের মাটিতে টেস্টে ৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন বুমরা। তাতে হয়েছে একটি রেকর্ডও।

দেশের মাটিতে সবচেয়ে কম ইনিংসে ৫০ উইকেট নেওয়ার ভারতীয় রেকর্ড ছুঁয়েছেন বুমরা। ২৪ ইনিংসে ৫০ ছুঁয়ে জাভাগাল শ্রীনাথের রেকর্ডে ভাগ বসালেন তিনি।

সিরাজ, বুমরা মিলে ৪২ রানেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ৪ উইকেট তুলে নেন। শাই হোপকে নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ৪৮ রান যোগ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোস্টন চেজ। ২৬ রানে হোপকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন কুলদীপ যাদব। ২ রান কম করা চেজ ফেরেন দলকে ১০৫ রানে রেখে সিরাজের দারুণ এক বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে। এরপর জাস্টিন গ্রিভস কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও ক্যারিবীয়রা যোগ করতে পারে আর ৫৭ রানই। ৩২ রান করেছেন গ্রিভস।

ফিফটি পেয়েছেন ভারতের ওপেনার লোকেশ রাহুল
এএফপি

যশস্বী জয়সোয়াল ও লোকেশ রাহুলের উদ্বোধনী জুটি ২৭ রান তোলার পর বৃষ্টি থামিয়ে দেয় খেলা। বৃষ্টিবিরতির পর আরও ৪১ রান যোগ করে ভাঙে জুটি। ৩৬ রান করে জেইডেন সিলসের বলে উইকেটকিপারকে ক্যাচ দেন জয়সোয়াল। তিনে নামা সাই সুদর্শন টেকেননি বেশি সময়। ৭ রান করে দলকে ৯০ রানে রেখে ফেরেন চেজের বলে এলবিডব্লু হয়ে। দিনের বাকি সময়টা অধিনায়ক শুবমান গিলকে (১৮*) নিয়ে পার করেছেন ফিফটি পেয়ে যাওয়া রাহুল (৫৩*)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম ইনিংস: ৪৪.১ ওভারে ১৬২ (গ্রিভস ৩২, হোপ ২৬, চেজ ২৪; সিরাজ ৪/৪০, বুমরা ৩/৪২, কুলদীপ ২/২৫, সুন্দর ১/৯)।
ভারত ১ম ইনিংস: ৩৮ ওভারে ১২১/২ (রাহুল ৫৩*, জয়সোয়াল ৩৬, গিল ১৮*; চেজ ১/১৬, সিলস ১/২১)
