কেনিয়াকে কাঁদিয়ে বিশ্বকাপে ফিরল জিম্বাবুয়ে

কেনিয়াকে কাঁদিয়ে বিশ্বকাপে ফিরল জিম্বাবুয়ে
১৭তম দল হিসেবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিল জিম্বাবুয়ে। টুর্নামেন্টের বাকি তিন দল আসবে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাছাই পেরিয়ে।
নিতীশ হিরানির বলটিকে কাভারে ঠেলে দিয়ে দ্রুত ১ রান নিলেন রায়ান বার্ল। এরপর সঙ্গী টনি মুনিওঙ্গার সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ভাসলেন। হারারে স্পোর্টস ক্লাবের গ্যালারিতেও নাচানাচি শুরু হয়ে গেল।
হওয়ারই কথা। ওই মুহূর্তটা যে জিম্বাবুয়েকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট এনে দিয়েছে। আফ্রিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আজ কেনিয়াকে অনায়াসে হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে। আগে ব্যাটিং করে কেনিয়া ৬ উইকেটে করেছিল ১২২ রান। লক্ষ্যটা ৭ উইকেট ও ৩০ বল হাতে রেখে টপকে গেছে সিকান্দার রাজার দল।
২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হয়নি জিম্বাবুয়ের। সেবারের বাছাইয়ে ফাইনাল রাউন্ডে নামিবিয়া ও উগান্ডার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় তাদের।
এবার জিম্বাবুয়ের বিশ্বকাপে ফেরার দিনে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পুড়েছে কেনিয়া। ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা দলটি ২০০৭ সালে প্রথম টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছিল। এরপর আর কখনোই মূল আসরে জায়গা করতে পারেনি। কাছে গিয়েও এবারও পারল না তারা।
নিজেদের মাঠ হারারেতে এবার জিম্বাবুয়ের কাছে কোনো দল পাত্তা পায়নি। বাছাইয়ের গ্রুপ পর্বে উগান্ডা, বতসোয়ানা ও তানজানিয়াকে স্রেফ উড়িয়ে দেন রাজা-টেলর-বেনেট-বার্লরা। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কেনিয়ানরাও জিম্বাবুয়ের কাছে পাত্তা পেল না।
১৭তম দল হিসেবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিল জিম্বাবুয়ে। একই মাঠে আজ প্রথম সেমিফাইনালে তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে নামিবিয়া। টুর্নামেন্টের বাকি তিন দল আসবে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাছাই পেরিয়ে।
আগামী শনিবার আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ের ফাইনালে মুখোমুখি হবে জিম্বাবুয়ে-নামিবিয়া। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসর যৌথভাবে আয়োজন করবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
কেনিয়া: ২০ ওভারে ১২২/৬ (রাকেপ ৬৫, শচীন ১৯, যশরাজ ১৩*; মুজারাবানি ২/১৯, ইভান্স ১/২১, মাপোসা ১/২৫)।
জিম্বাবুয়ে: ১৫ ওভারে ১২৩/৩ (বেনেট ৫১, মারুমানি ৩৯, বার্ল ১৬*; বিরাজ ২/২৯, ধীরেন ১/১৭)।
ফল: জিম্বাবুয়ে ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ব্রায়ান বেনেট।