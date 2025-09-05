অবসর ভেঙে ফিরছেন নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি টেলর, খেলবেন সামোয়ার হয়ে

অবসর ভেঙে ফিরছেন নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি টেলর, খেলবেন সামোয়ার হয়ে
অবসর ভেঙে ফিরছেন নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি রস টেলর। খেলবেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটই। তবে এবার আর নিউজিল্যান্ডের হয়ে নয়, নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৪৫০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এই ক্রিকেটার খেলবেন সামোয়ার হয়ে।
সামোয়া টেলরের মায়ের দেশ। মায়ের জন্মস্থানকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তুলতেই ৪১ বছর বয়সে অবসর ভেঙে ফিরছেন সাবেক এই ব্যাটসম্যান। সামোয়া এর আগে কখনো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেনি।
দেশটি ওমানে হতে যাওয়া এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক ফাইনালে অংশ নেওয়া নয়টি দেশের মধ্যে একটি। এই টুর্নামেন্টে শীর্ষ তিনটি দল আগামী বছর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় মূল টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। গ্রুপ পর্বে ওমান ও পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে খেলবে সামোয়া। বাছাইপর্বের জন্য ঘোষিত ১৫ সদস্যের সামোয়া দলে রাখা হয়েছে টেলরকে।
আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, একজন ক্রিকেটারকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর অন্য একটি দেশের হয়ে খেলার জন্য তিন বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পার করতে হয়। টেলর নিউজিল্যান্ডের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচটি খেলেছিলেন ২০২২ সালের এপ্রিলে। সেই হিসাবে তিন বছর পর তিনি সামোয়ার হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।
নিউজিল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেলরের মোট রান ১৮,১৯৯, যা নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর চেয়ে বেশি রান আছে শুধু কেইন উইলিয়ামসনের। কিউইদের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪০টি সেঞ্চুরিও টেলরের।
শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে নিজের ফেরার ঘোষণায় টেলর লেখেন, ‘অবসর ভেঙে ফিরছি। এটি এখন আনুষ্ঠানিক, আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি সামোয়ার হয়ে ক্রিকেট খেলব, প্রতিনিধিত্ব করব। শুধু খেলার প্রতি ভালোবাসার কারণে ফিরছি তা নয়, আমার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গ্রাম ও পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করা অনেক সম্মানের। আমি খেলার জন্য আবার মাঠে নামতে, দলের সঙ্গে যোগ দিতে এবং মাঠে ও মাঠের বাইরে আমার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চিত। এবার মাঠে নামার পালা।’
ওশেনিয়া মহাদেশের দ্বীপরাষ্ট্র সামোয়ার হয়ে টেলর ‘লিউপিপে লুটেরু টেলর’ নামে পরিচিত হবেন। এটি সামোয়ান প্রধানের উপাধি। টেলরের মা লোটে গত বছর মারা গেছেন। ইনস্টাগ্রামে টেলর কোডে স্পোর্টসকে বলেছেন, ‘আমার মা ছোটবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে আমাদের সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমরা সামোয়ান ভাষায় কথা বলে বড় হয়েছি। আমি যখন বোর্ডিং স্কুলে গেলাম, তখন কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার মা গত বছর মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার আগেই আমি তাকে বলেছিলাম যে আমার কাছে এমন একটি সুযোগ এসেছে।’
সাবেক নিউজিল্যান্ড ফাস্ট বোলার মারফি সুয়াও দল পরিবর্তন করে ২০১২ সালে সামোয়ার হয়ে খেলেছিলেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের জন্য সামোয়ার দলে শুধু রস টেলরই একমাত্র বড় নাম নন। নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে অকল্যান্ডের হয়ে বহু বছর ধরে খেলা ৩২ বছর বয়সী শন সোলিয়াকেও দলে টেনেছে সামোয়া।
টেলর ও সোলিয়া সামোয়া দলের ব্যাটিংকে আরও শক্তিশালী করবেন। এই দলের অন্যতম তারকা হলেন ডারিয়াস ভিসের, যিনি আগস্ট ২০২৪ সালে ভানুয়াতুর পেসার নালিন নিপিকোর বিপক্ষে এক ওভারে ৬টি ছক্কা মেরেছিলেন।
এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক ফাইনাল যোগ্যতা অর্জন টুর্নামেন্টটি ৮ অক্টোবর শুরু হবে।